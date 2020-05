Koronawirus powstał w chińskim laboratorium? Jest stanowisko niemieckiego wywiadu

Teorię o stworzeniu wirusa w laboratorium w Wuhan przedstawiał wielokrotnie prezydent Donald Trump i sekretarz stanu USA Mike Pompeo. Niemiecka Federalna Służba Wywiadowcza (BND) poinformowała, że po konsultacjach z wywiadami grupy Pięciorga Oczu (USA, Kanada, Australia, Wielka Brytania i Nowa Zelandia) nie znaleziono żadnego dowodu na poparcie tezy Trumpa i Pompeo.

Raport BND, przygotowany dla minister obrony Niemiec Annegret Kramp-Karrenbauer, przedstawia wniosek, zgodnie z którym teoria o pochodzeniu wirusa z laboratorium w chińskim Wuhanie jest lansowana po to, by odwrócić uwagę opinii publicznej od błędów Trumpa w postępowaniu z epidemią. Na początku kwietnia, po pierwszych wystąpieniach Trumpa, w których forsował on teorię o stworzeniu wirusa w laboratorium w Wuhan, biuro dyrektora wywiadu USA wydało komunikat: "Wspólnota wywiadu zgadza się z powszechnym konsensusem naukowców, że wirus wywołujący Covid-19 nie został stworzony przez człowieka lub zmodyfikowany genetycznie".

Agencja Reutera podała, powołując się na sztab wyborczy prezydenta USA, że jego nowa strategia wyborcza to atakowanie Chin oraz obwinianie ich o wybuch pandemii koronawirusa.

Czytaj także:

Koronawirus w Polsce. Czy od poniedziałku zostaną poluzowane kolejne obostrzenia?