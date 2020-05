Lęk przed utratą pracy efektem ubocznym COVID-19?

Pandemia COVID-19 ma bezprecedensowy wpływ na nasze codzienne życie. Dla milionów osób jedynym źródłem utrzymania jest ich zatrudnienie. New York Times donosi, że obecna stopa bezrobocia „dosłownie nie mieści się na liście”. Ponad 20 milionów miejsc pracy w Stanach Zjednoczonych zlikwidowano w kwietniu, co zbliżyło stopę bezrobocia do blisko 15 procent. Prawie połowa Amerykanów w gospodarstwach domowych o niższych dochodach twierdzi, że czuje widmo utraty pracy lub wynagrodzenia z powodu pandemii.

Stres z powodu utraty pracy

Jak bardzo jest źle? Kwiecień stanowi największy spadek od czasu, gdy rząd amerykański zaczął gromadzić dane dotyczące zatrudnienia w 1939 r. „Wszyscy znają kogoś, kto był zwolniony lub stracił swoją pozycję. Myślę, że ludzie są dotknięci zarówno bezpośrednio przez wirusa, jak i pośrednio przez kryzys ekonomiczny” – powiedział dr Victor M. Fornari, lekarz psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej z Zucker Hillside Hospital w Glen Oaks.

Szczepionka, która przywróciłaby społeczeństwu pozory normalności, prawdopodobnie pojawi się najwcześniej za rok. Nawet gdy COVID-19 zostanie zneutralizowany jako zagrożenie, prawdopodobieństwo recesji – i ograniczone perspektywy zatrudnienia – mogą pozostać wysokie.

Gdzie szukać wsparcia?

Gdy przeżywamy trudną sytuację ekonomiczną, dbanie o swoje zdrowie psychiczne staje się ważniejsze, niż kiedykolwiek. Aby oderwać się od lęku, eksperci zalecają praktyki takie jak medytacja, ćwiczenia oddechowe i trening uważności. Aktywność fizyczna jest również ważna w czasie, gdy wiele osób utknęło w domu. Terapia może wydawać się nieosiągalnym luksusem w czasach niepewności finansowej, ale zaleca się korzystanie z wszystkich dostępnych opcji pomocy. „Obecnie terapia jest praktycznie dostępna dla każdego, ponieważ wiele terapeutów oferuje konsultacje online. Niektórzy pracują nawet jako wolontariusze. Funkcjonują także infolinie COVID-19, które umożliwią kontakt z terapeutami-wolontariuszami, by pomagać ludziom, których nie stać na leczenie” – przypomniał dr Gail Saltz, profesor psychiatrii z Nowego Jorku.

