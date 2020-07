Wuhan wykona testy COVID-19 u wszystkich swoich mieszkańców. I to w 10 dni

W Wuhan wszystkie dzielnice miasta zostały poproszone przez rząd o przedstawienie planu określającego, w jaki sposób będą przygotowywać się do przeprowadzenia testów swoich mieszkańców, zgodnie z dokumentem cytowanym w chińskich doniesieniach mediów państwowych. W dokumentach napisano, że plany powinny traktować priorytetowo grupy szczególnie narażone i obszary takie jak osiedla mieszkaniowe.

Nowe przypadki w Wuhan?

W ostatnich tygodniach stwierdzono sześć przypadków zakażenia koronawirusem w jednym kompleksie mieszkalnym w Wuhan. Były to pierwsze nowe infekcje wykryte w mieście od czasu zniesienia kwarantanny 8 kwietnia. Nowy plan przetestowania wszystkich w Wuhan odzwierciedla niepokój Chin związany z odrodzeniem się wirusa, który zablokował setki milionów ludzi u szczytu w lutym. Wuhan zostało całkowicie odcięte w czasie od 23 stycznia do 8 kwietnia, gdy lokalny system opieki zdrowotnej został przytłoczony. Nawet gdy ludzie ostrożnie wracają do normalnego życia, Wuhan pozostaje w centrum uwagi. Ostatnio Chiny zaprzeczyły informacji, że koronawirus miał powstać w ich laboratorium, a jego dyrektor powiedział, że żaden personel nie został zainfekowany, co obala tę teorię. Chociaż nowych przypadków w Wuhan jest niewiele i wydaje się, że są pod kontrolą, przypominają ryzyko, przed którym stoją Chiny, próbujące ponownie otworzyć gospodarkę.

Obawy o odrodzenie w innych częściach Chin zostały podkreślone w niedzielę, gdy północno-wschodnie miasto Shulan, które graniczy z Koreą Północną, zostało częściowo zablokowane po odkryciu 11 nowych infekcji. Wiele miast w Chinach nadal nie zezwala na funkcjonowanie kin i barów, oraz ogranicza spotkania towarzyskie. Maski na twarz są wymagane w transporcie publicznym oraz w sklepach i obiektach użyteczności publicznej.

Czytaj także:

Najwyższy wzrost zakażeń od początku pandemii. Najwięcej nowych przypadków w USA, Brazylii i Indiach