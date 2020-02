Kaczyński o koronawirusie: Uniknięcie epidemii jest pewnie poza możliwością

Jednym z tematów rozmowy z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim, który gościł w programie „Sygnały Dnia” na antenie Polskiego Radia była epidemia koronawirusa.

– Zadaniem państwa jest robienie wszystkiego, by ograniczyć skutki epidemii. Jej uniknięcie jest pewnie poza możliwością. Chodzi też o to, by nie doprowadzić bez potrzeby do stanu wielkiego podniecenia społecznego – mówił Kaczyński.

Prezes PiS wskazał też, że należy walczyć z paniką, która „może być bardzo szkodliwa” – Przynosi to wiele negatywnych skutków, także dla ludzkiego zdrowia. Idziemy drogą, która jest właściwa. Z całą energią będzie prowadzona akcja mająca zapobiec koronawirusowi – zapowiedział Kaczyński.

Minister Szumowski: Koronawirus w Polsce to kwestia dni

– Nie zdiagnozowano przypadku koronawirusa w Polsce. Jeżeli taka sytuacja nastąpi, będziemy o tym informować – mówił minister zdrowia na ostatniej konferencji prasowej. – Myślę, że to jest kwestia najbliższych dni, kiedy ten wirus się w Polsce pojawi, czy najbliższego czasu. W tej chwili mamy 47 osób, które są hospitalizowane w obserwacji szpitalnej z podejrzeniem, 55 jest objętych kwarantanną domową, a ponad 1570 jest objętych monitorowaniem służb sanitarnych – przekazał stan wiedzy aktualny na czwartek 27 lutego.

Minister zdrowia zaapelował także do pracowników mediów. – Działalność ws. koronawirusa jest ciągła. W GIS i Ministerstwie Zdrowia pracują całe sztaby ludzi. Te działania są ciągłe. Apeluję do mediów o utrzymanie spokojnego i racjonalnego podejścia, szczególnie, gdy ten wirus się pojawi – powiedział.

Koronawirus na świecie

W czwartek liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Chinach wzrosła o 44, z czego 41 zgonów zanotowano w prowincji Hubei – podała Narodowa Komisja Zdrowia. Zdiagnozowano 327 nowych pacjentów, z czego tylko dziewięć nowych przypadków poza tym rejonem. Całkowita liczba zarażonych w Chinach od początku epidemii to 78 824 osób, a na świecie – 83 045.

W Chinach szpitale opuściło już 36 117 pacjentów. Pojawiają się jednak kolejne doniesienia o osobach, które po zdiagnozowaniu i wyleczeniu ponownie uzyskały pozytywny wynik testu pod kątem koronawiusa.

Na świecie z powodu COVID-19 zmarło łącznie 2 858 osób. Najwięcej ofiar śmiertelnych poza Chinami odnotowano w Iranie (26), Włoszech (17) i Korei Południowej (13).

