Epidemia koronawirusa. Centrum Zdrowia Dziecka wprowadza ograniczenia dotyczące odwiedzin

W Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie może teraz na oddziale przebywać tylko jeden opiekun. Ponadto każdy, kto będzie chciał wejść do środka, przejdzie weryfikację. Osoby z katarem i kaszlem nie zostaną wpuszczone. Jak podają reporterzy Radia ZET, ograniczenia będą obowiązywały do odwołania.

Podobne ograniczenia mają zostać wprowadzone także na oddziałach i szpitalach pediatrycznych w Łodzi – Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki, Szpitalu Dziecięcym im. Konopnickiej – Uniwersyteckim Centrum Pediatrii oraz Ośrodku Pediatrycznym im. Korczaka.

W Sejmie o koronawirusie

W poniedziałek 2 marca rozpoczęło się dodatkowe posiedzenie Sejmu, podczas którego rząd przedstawił informację dotyczącą koronawirusa. Do tej pory w Polsce nie wykryto u nikogo obecności koronawirusa. Minister zdrowia Łukasz Szumowski podkreślił, że jeżeli tylko pojawi się pozytywny wynik, opinia publiczna natychmiast zostanie o tym poinformowana. – To, że się pojawi, to jest pewne – dodał. Minister przekazał, że w Polsce jest 79 oddziałów, na których jest ponad 2900 łóżek zakaźnych. Każdy z tych szpitali otrzymał wytyczne, w jaki sposób postępować.

