MZ: Adam Niedzielski przedstawił „recovery plan”. Nacisk m.in. na onkologię i kardiologię

Nowy zespół doradczy Ministerstwa Zdrowia

Podczas konferencji minister Adam Niedzielski poinformował o powołaniu specjalnego zespołu doradczego złożonego z najlepszej klasy ekspertów w Polsce w dziedzinie medycyny. Podkreślił, że eksperci reprezentują różne punkty widzenia i środowiska w świecie medycznym.

Minister Adam Niedzielski przedstawił członków zespołu doradczego:

Tomasz Hryniewiecki – kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych. Autor licznych prac naukowych, artykułów, monografii i podręczników, dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Kliniki Wad Zastawkowych w Narodowym Instytucie Kardiologii.

prof. Andrzej Matyja – specjalista chirurgii ogólnej i onkologii, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

Andrzej Zapaśnik – lekarz POZ/medycyny rodzinnej, specjalista chorób wewnętrznych, prezes Polskiej Fundacji Opieki Zintegrowanej. Inicjator wielu rozwiązań pilotażowych w POZ

Michał Byliniak – magister farmacji, absolwent wydziału farmaceutycznego WUM, prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie, prezes międzynarodowego stowarzyszenia Pharmaceutical Group of the European Union

Filip Płużyński – lekarz ortopeda traumatolog, pracownik Szpitala WAM w Łodzi, przewodniczący Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.

prof. Marcin Gruchała – kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, przewodniczący izby zrzeszającej rektorów wszystkich uczelni medycznych w Polsce

Zofia Małas – dyplomowana pielęgniarka, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego i epidemiologicznego, prezes Rady Pielęgniarek i Położnych.

Fundamentalnym celem zespołu jest przygotowanie strategii rozwoju systemu opieki zdrowotnej w Polsce. – Nie będziemy wykonywali pracy od zera w tym zakresie – mówił Niedzielski. – Będziemy chcieli oprzeć się w dużej mierze na wynikach i wnioskach z debaty, która w zeszłym i poprzednim roku była przeprowadzona pod hasłem "Wspólnie dla zdrowia".

„Recovery Plan”

Zespół będzie prosił o komentowanie i opiniowanie bieżących propozycji. Jak zapewnia minister, „prac będzie toczyło się wiele”. – Dziś rozpoczęliśmy dyskusję od "Recovery Plan", czyli od planu odbudowy zdrowia Polaków – poinformował. Plan obejmie przywrócenie pełnej dostępności do usług medycznych sprzed pandemii, ale jednocześnie „nadganianie deficytu zdrowia, który wynika z pandemii”.

– Tajemnicą Poliszynela jest, że dostępność do usług była ograniczona – zauważył minister zdrowia. – Ludzie bali się korzystać z usług opieki zdrowotnej. Zdaniem ministra „zaniedbaliśmy działania profilaktyczne”. – Te choroby, które wyłapywaliśmy na wczesnych etapach rozwoju, teraz bedą siłą rzeczy wyłapywane później.

Plan ma trzy fundamentalne założenia, choć w ciagu dwóch tygodni ministerstwo dopracuje bardziej precyzyjną postać Recovery Plan:

1. Propozycja „bonu na profilaktykę”. – Nie będzie to dosłownie bon, ale pakiet badań, które każda osoba w wieku powyżej 40. roku życia będzie mogla wykonać po to, by po epidemii, która ma rożne konsekwencje: mniej się ruszaliśmy, mniej korzystaliśmy z profilaktyki – dobrze sprawdzić swój stan zdrowia – zaznaczył Niedzielski.

2. Leczenie specjalistyczne: kwestia uwolnienia limitów. Plan zakłada, by znieść limity na poziomie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. – Będziemy liczyli i szacowali w jakich zakresach, na pewno na jakiś czas zniesiemy je całkowicie, by możliwość dostania się do specjalisty pozwoliła nadganiać zaległości i likwidować kolejki – podkreślił minister.

3. Poziom leczenia szpitalnego. Ministerstwo chce skoncentrować się zwłaszcza na dwóch dziedzinach: onkologii i kardiologii. W kwestii onkologii resort ma na celu rozszerzenie działania Krajowej Sieci Onkologicznej – jak zaznaczył minister „bardzo dobrze ocenianej przez pacjentów”. Dodał, że pacjenci prowadzeni w ramach tego programu mają swojego koordynatora, który pomaga im przejść przez trudny proces leczenia. Podkreślił znaczenie istnienia mechanizmów profilaktyki nowotworowej, które ministerstwo chce wdrażać nie tylko w ramach pilotażu, ale rozciągnąć je na cały kraj. Takie samo podejście resort chce rozszerzyć na leczenie z zakresu kardiologii.

Niedzielski zaznaczył, że zabiegi muszą być wykonywane w specjalistycznych ośrodkach przygotowanych do tego. Podał, że część ośrodków będzie wykonywała prostsze zabiegi, by „umiejętnie zarządzać kolejką pacjentów w systemie kardiologicznym”.

