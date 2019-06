Łuska kakaowa metodą na insulinooporność?

Otyłość prowadzi do bardzo daleko posuniętych zmian w komórkach. One z kolei mogą przyczynić się do długotrwałych problemów zdrowotnych. Wśród przykładów zmian powodowanych otyłością można wyróżnić stany zapalne i upośledzenie funkcji metabolicznych, takie jak zdolność pożytkowania insuliny i wytwarzanie energii.

Najnowsze badania przeprowadzone m.in. na Uniwersytecie Illinois w Urbanie i Champaign wykazały, że wyciąg z łuski kakaowej zawiera trzy związki, które potencjalnie mogą zapobiegać niektórym zmianom wewnątrz komórek, a nawet redukować te, które już powstały. Te same związki można znaleźć w produktach takich, jak kakao, zielona herbata i kawa. Mowa jest tutaj o kwasie protokatechowym, epikatechinie i procyjanidynie B2. Wspomniane trzy związki należą do grupy fenoli roślinnych, która w przeciągu ostatnich lat stała się dosyć znaczącym przedmiotem zainteresowania naukowców. W czasopiśmie naukowym „Molecular Nutrition & Food Research” zostało przedstawione sprawozdanie z badania wraz z wynikami. Czytaj także:

Kakao na wagę złota Otyłość a komórki odpornościowe? Osoby zmagające się z otyłością doświadczają problemów między innymi z powodu obecności adipocytów, czyli żółtych komórek tłuszczowych, które syntezują i magazynują tłuszcz. W tym stanie chorobowym adipocyty gromadzą zbyt dużo tłuszczu, a ponadto pobudzają wzrost komórek odpornościowych, czyli makrofagów. Z kolei interakcje między obciążonymi tłuszczem adipocytami i makrofagami sprzyjają powstaniu przewlekłego stanu zapalnego, który towarzyszy otyłości. Zmniejsza się przez to zdolność komórek do absorpcji i przekształcania glukozy w energię. Ta nieprawidłowość jest przyczyną insulinooporności, która jest bezpośrednio związana z zachorowaniem na cukrzycę typu 2. Połączenie zbyt dużej ilości tłuszczu, rosnącego poziomu cukru i stanu zapalnego przyczynia się do uszkodzeń w mitochondriach, które wytwarzają w komórkach energię poprzez spalanie tłuszczu i glukozy. Jednak po przeprowadzeniu na myszach badań związanych z otyłością uzyskano znamienne rezultaty w komórkach tłuszczowych i odpornościowych. Naukowcy odkryli, że mogą leczyć je, wykorzystując ekstrakt z łupin kakaowych. Badanie wykazało, że dzięki obecności ekstraktu możliwe było usprawnienie procesów zachodzących w mitochondriach poprzez modulację stanu zapalnego i podtrzymanie wrażliwości adipocytów na insulinę. Na podstawie wcześniejszych badań ustalono, że postępująca otyłość przyczynia się do gromadzenia tłuszczu wraz z namnażaniem makrofagów w tkance tłuszczowej, co sprzyja występowaniu przewlekłych stanów zapalnych o niskim natężeniu i nieprawidłowości w przemianach komórkowych. Czytaj także:

Zapach kakao zamiast... posiłku? Zmiana żółtych komórek tłuszczowych w beżowe i... spalające tłuszcz? Celem najnowszego badania było dowiedzenie, czy interakcja między adipocytami i makrofagami a ekstraktem z łupin kakaowych (konkretnie zawartymi w nim fenolami) może zapobiec uszkadzaniu mitochondriów i oporności na insulinę, co potencjalnie przyczynia się do otyłości. Przeprowadzono kilka eksperymentów na komórkach wraz z wykorzystaniem bioinformatyki i modeli komputerowych do analizy wpływu molekularnego każdego z analizowanych trzech związków na interakcje adipocytów i makrofagów. Wszelkie upośledzenia powstałe w mitochondriach były w istocie naprawiane poprzez wpływ ekstraktu z łupin kakaowych, które ponadto ograniczały akumulację tłuszczu w komórkach. Ponadto dodanie fenoli występujących w łupinach zmieniło żółte adipocyty w beżowe, które charakteryzują się większą ilością mitochondriów i właściwościami pozwalającymi na spalanie tłuszczu. Czytaj także:

Superczekolada