Nie masz siły do ćwiczeń? Pomoże "przedtreningówka"

Jednym ze sposobów na zwiększenie poziomu energii oraz siły do ćwiczeń jest zastosowanie odżywki przedtreningowej. Suplementy przedtreningowe przeznaczone są zarówno dla zawodowych sportowców, jak i amatorów aktywnego trybu życia, którym z różnych powodów, w konkretnym dniu, brakuje sił do przeprowadzenia treningu. Jak działają odżywki przedtreningowe?

Przedtreningówka – działanie

Odżywka przedtreningowa, potocznie nazywana „przedtreningówką” to odpowiednio skomponowany suplement diety o działaniu pobudzającym i dodającym energii. Skład odżywki przedtreningowej zapewnia szybki zastrzyk energii, którą można spożytkować w czasie ćwiczeń, jednak trzeba pamiętać, że tego typu produkty nie mogą być zamiennikiem prawidłowo skomponowanej diety.

Dieta osób aktywnych (także dieta redukcyjna) musi być właściwie zbilansowana, aby mogła zaspokoić indywidualne zapotrzebowanie energetyczne. Co więcej, dieta musi też dostarczyć wszystkich niezbędnych składników odżywczych, bo ich niedobory prowadzą nie tylko do osłabienia organizmu, które może objawiać się np. przewlekłym zmęczeniem i zniechęceniem do ćwiczeń, ale także sprzyjać spalaniu tkanki mięśniowej i utrudniać regenerację powysiłkową.

Odżywka przedtreningową może mieć różny skład oraz formę. Produkty dostępne w specjalistycznych sklepach będą zdecydowanie najlepszym wyborem, dodatkowo zawsze możemy skorzystać z rady doświadczonego sprzedawcy. Wystrzegać należy się produktów niewiadomego pochodzenia, a także nielegalnych odżywek z dodatkiem silnych środków dopingujących.

Rodzaje odżywek przedtreningowych

Suplementy przedtreningowe dzielą się ze względu na efekty działania, skład oraz formę, w jakiej występują. Wyróżniamy, m.in.:

odżywki przedtreningowe o działaniu stymulującym układ nerwowy i dodającym energii, w których składzie znajdziemy np. kofeinę,



odżywki przedtreningowe o działaniu zwiększającym wytrzymałość w czasie ćwiczeń, które zawierają dozwolone substancje o działaniu anabolicznym oraz hamującym reakcje kataboliczne,



odżywki przedtreningowe zapewniające efekt pompy mięśniowej, które zawierają substancje wpływające na zwiększenie („napompowanie”) trenowanych partii mięśni.



Jaką odżywkę przedtreningową wybrać?

Powyższe odżywki przedtreningowe dostępne są w różnej formie oraz w wielu wariantach smakowych. Dla osób początkujących w szczególności polecane są produkty zwiększające wytrzymałość oraz dodające energii. Warto wiedzieć, że odżywki przedtreningowe, które wpływają bezpośrednio na układ nerwowy, bo są źródłem silnych substancji stymulujących o działaniu dodającym energii i poprawiającym koncentrację, nie są dla każdego. U niektórych osób, w szczególności u osób wrażliwych na działanie np. kofeiny, mogą spowodować nieprzyjemne dolegliwości np. kołatanie serca, drżenie rąk i nadmierne pobudzenie, które nie przekładają się w pozytywny sposób na efekty treningowe.

W przypadku osób wrażliwych na stymulanty najlepszym wyborem będą odżywki zwiększające wytrzymałość, w których składzie znajdują się w pełni naturalne substancje np. aminokwasy BCAA o udowodnionym działaniu anabolicznym i antykatabolicznym.

Dla osób, którym brakuje motywacji z powodu mało zauważalnych efektów treningowych, polecane są odżywki dające efekt pompy mięśniowej, czyli tzw. boostery tlenku azotu. Dzięki ich zastosowaniu mięśnie powiększają się po wysiłku, co pozwala znacząco poprawić motywację do ćwiczeń.

Warto pamiętać, że odżywki przedtreningowe trzeba w odpowiedni sposób dawkować. Stosowane w zbyt dużych dawkach nie wpływają pozytywnie na stan organizmu i mogą jedynie zaszkodzić, ale w połączeniu z odpowiednio zbilansowaną dietą, są doraźnym sposobem na zwiększenie zasobów energii, poprawę wytrzymałości wysiłkowej oraz wzrost motywacji do działania i pomagają osiągać coraz lepsze efekty treningowe.