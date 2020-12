Uważaj, świąteczne jedzenie może zmienić mikrobiom jelitowy

Zdrowie jelit ma znaczenie. Twoje jelita są kluczową częścią układu odpornościowego. W rzeczywistości 70% całego układu odpornościowego znajduje się w jelitach, a ważną jego częścią jest tak zwana tkanka limfatyczna związana z jelitami (GALT), w której znajdują się liczne komórki odpornościowe.

Dobre zdrowie jelit oznacza dbanie o mikrobiom jelitowy – bakterie, grzyby, wirusy i drobne organizmy, które żyją w tobie i pomagają rozkładać pożywienie – ale także komórki i funkcje układu pokarmowego.

Jak świąteczne jedzenie może zaburzyć mikroflorę?

Możesz zmienić mikrobiom jelitowy w ciągu kilku dni, zmieniając dietę. W dłuższym okresie, na przykład w okresie świąteczno-noworocznym, twój schemat diety może się znacznie zmienić, często bez zauważenia. Oznacza to, że w tym czasie możemy zmieniać organizmy, które tworzą nasz mikrobiom. Na szczęście istnieją sposoby, by ochronić mikroflorę.

O ile to możliwe, unikaj dodawania cukru. Nadmierna ilość dodanego cukru (lub cukru owocowego z dużego spożycia owoców) szybko przepływa do jelita grubego, gdzie jest wchłaniany przez bakterie. Może to powodować zwiększoną produkcję gazów, biegunkę i potencjalnie zaburzać równowagę mikrobiomu. Jak najczęściej sięgaj po produkty prebiotyczne, odporną skrobię i błonnik.

Nie zapomnij ćwiczyć podczas przerwy świątecznej. Nawet szybki spacer może wprawić w ruch i utrzymać regularne wypróżnienia, co pomaga poprawić zdrowie jelit.

