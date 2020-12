5 pomysłów na wigilię pracowniczą online

W wigilię pracowniczą 2020 nie będziesz musiała dłużej zostać w firmie czy wybrać się cały zespołem do eleganckiej restauracji. Tym razem będzie wyjątkowo, bo online. Zobacz 5 sposobów, które ten alternatywny sposób świętowania ze współpracownikami zdecydowanie umilą.

5 sposobów na wigilię pracowniczą online

1. Wspólny toast

Podczas wigilii pracowniczej w 2020 roku nie może zabraknąć toastu świętującego zakończenie tego wyjątkowo trudnego roku i wyrażającego nadzieję na to, że przyszły okaże się dla nas łaskawszy. Najlepiej wznieść ten toast przy użyciu samodzielnie przez każdego przygotowanych drinków. W domu każdy może przyrządzić to, co smakuje mu najlepiej, a później razem z kolegami i koleżankami wypić online za lepsze czasy.

2. Własnoręczne wykonywanie ozdób

Nie każdy ma talent plastyczny, ale wystarczy wyposażyć się w kilka niezbędnych akcesoriów typu taśma klejąca, wata, koraliki, by po prostu dobrze się bawić. Świetnym pomysłem jest zorganizowanie konkursu polegającego np. na wykonaniu najładniejszej ozdoby świątecznej w ciągu 20 minut, wyłącznie z tego, co każdy ma pod ręką w domu, by nie było potrzeby mnożenia kosztów.

3. Wspólne przygotowywanie świątecznych przysmaków

Kolejny pomysł na świąteczne zintegrowanie współpracowników to wspólne przygotowywanie np. pierniczków lub innych smakołyków. Warto najpierw razem obejrzeć filmik instruktażowy nakręcony przez znanego kucharza czy kulinarną celebrytkę, a następnie przystąpić do pieczenia każdy w swoim domu.

4. Karaoke online

Karaoke albo się uwielbia, albo nienawidzi, jednak bez wątpienia zapewnia ono świetną rozrywkę wszystkim jego uczestnikom. Możliwe jest zorganizowanie takiej zabawy online, np. londyńskie Lucky Voice umożliwia dostęp do tego rodzaju zabawy i kilku tysięcy podkładów do piosenek poprzez Zooma. Teraz tylko odrobina odwagi i kreatywności i do dzieła!

5. Gry online

Prawie każda z najbardziej znanych gier planszowych doczekała się swojego odpowiednika online. Możesz dzięki temu zagrać ze współpracownikami w Monopoly, Uno, Cards Against Humanity i wiele innych. Tym sposobem wigilia pracownicza zamieni się w prawdziwą rozrywkę na długie godziny.

Czytaj też:

Co to jest syndrom choinki, czyli świąteczny quiz o zdrowiu. Sprawdź, ile wiesz na ten temat