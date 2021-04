Obiecujące wyniki badań szczepionki przeciwko malarii

Po latach badań nad szczepionką przeciwko malarii naukowcom z brytyjskiego Uniwersytetu Oksfordzkiego udało się opracować skuteczny preparat. Efektywność szczepionki wynosi 77 proc., co przekracza wymagany przez WHO rezultat o 2 p.p. Osiągnięcie ekspertów może okazać się kluczem do walki z chorobą, przez którą w Afryce ginie nawet 400 tys. osób, głównie dzieci – zaznacza BBC.

Sukces szczepionki przeciwko malarii

Najnowsze testy przeprowadzono na 450 dzieciach w Burkina Faso. Badania trwały 12 miesięcy i nie wykazały żadnych niepożądanych efektów. Teraz czas na kolejny etap testów, który obejmie 5 tys. dzieci w wieku od pięciu miesięcy do trzech lat, z czterech afrykańskich krajów. Do tej pory najskuteczniejsza szczepionka wykazała 55 proc. skuteczność.

Malaria to zagrażająca życiu tropikalna choroba przenoszona przez pasożyty na człowieka. Do zakażenia dochodzi podczas ukłucia komara. Objawami mogą być gorączka, bóle głowy i dreszcze. Brak odpowiedniego leczenia może jednak doprowadzić do śmierci. Zwalczanie malarii wymaga bardzo silnej odpowiedzi immunologicznej organizmu. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że w 2019 r. na malarię zachorowało 229 mln osób na świecie.

Malaria w Afryce większym problemem niż koronawirus

Trudność w wynalezieniu skutecznej szczepionki przeciw malarii polega na tym, że znajdują się tam tysiące genów, w porównaniu do ok. 12, które są obecne w koronawirusie. Malaria zabiła w 2020 r. w Afryce cztery razy więcej osób, niż COVID-19. Naukowcy mają nadzieję, że szczepionka przeciwko malarii zostanie zatwierdzona do użytku w ciągu dwóch lat.

