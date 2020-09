3 soki, które pomogą łagodzić zaparcia. Możesz podawać je dzieciom

Ogólnie rzecz biorąc zaparcia występują, gdy niestrawione resztki żywności przemieszczają się przez układ pokarmowy zbyt wolno. Zaparcie jest zwykle definiowane jako występowanie mniej niż trzech wypróżnień na tydzień. Nawet jeśli regularnie chodzisz do łazienki, kłopoty z wypróżnianiem mogą być kolejną oznaką tego stanu.

Objawy zaparć obejmują:

rzadkie wypróżnienia

twarde lub grudkowate stolce

wysiłek, aby się wypróżnić

uczucie zablokowania jelit

Jakie soki stosować na zaparcia?

Kiedy potrzebujesz ulgi, możesz skorzystać z domowych środków wspomagających pracę jelit, na przykład soków owocowych. Pamiętaj, by wycisnąć je bezpośrednio przed spożyciem i unikać dodawania cukru. Z tego powodu wszystkie soki, które można dostać w sklepach nie są polecane, ze względu na zawarte w nich cukry i konserwanty.

Sok ze śliwek

Najpopularniejszym sokiem łagodzącym zaparcia jest sok z suszonych śliwek. Każda szklanka zawiera około 2,6 grama błonnika. To około 10 procent dziennego zapotrzebowania. Podczas gdy błonnik może zwiększać objętość stolca, sorbitol w soku z suszonych śliwek pomaga go zmiękczyć, ułatwiając przejście. Sok z suszonych śliwek jest również dobrym źródłem witaminy C i żelaza.

Jedzenie suszonych śliwek to kolejny sposób na zapobieganie zaparciom. Badanie z 2011 r sugeruje, że suszone śliwki powinny być traktowane jako terapia pierwszego rzutu w przypadku łagodnych do umiarkowanych zaparć.

Sok jabłkowy

Sok jabłkowy może zapewnić bardzo delikatny efekt przeczyszczający. Jest często polecany dzieciom z zaparciami, ponieważ ma stosunkowo wysoki stosunek fruktozy do glukozy i sorbitolu. Ale z tego powodu może również powodować dyskomfort jelitowy w dużych dawkach. Jabłkowy zawiera wysoki poziom pektyny, która zwiększa objętość stolca. Staje się mocniejszy i trudniejszy do przejścia, co czyni sok jabłkowy lepszym wyborem po epizodach biegunki.

Sok gruszkowy

Inną świetną opcją jest sok gruszkowy, który zawiera cztery razy więcej sorbitolu niż sok jabłkowy. Sok ten jest również często polecany dzieciom, które mają napady zaparć. Sok gruszkowy nie jest tak bogaty w witaminy jak sok z suszonych śliwek, ale wiele dzieci woli jego smak.

Inne napoje

Możesz także poczuć ulgę po zmieszaniu wyciśniętego soku z cytryny ze szklanką ciepłej wody. Napoje, które także mogą pomóc, obejmują kawę, herbaty i ogólnie ciepłe lub gorące płyny. Jednocześnie warto trzymać się z daleka od napojów gazowanych, dopóki nie ustąpią zaparcia.