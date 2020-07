Zaparcia – wstydliwy problem. Co trzeba o nich wiedzieć?

Wypróżnienia są częścią procesu trawienia organizmu. W ten sposób twoje ciało pozbywa się odpadów, którymi są: niestrawione tłuszcze, dodatkowa woda, bakterie, białka i niestrawione resztki jedzenia. Regularne wypróżnienia wyglądają inaczej w zależności od osoby, ale ogólnie powinieneś mieć co najmniej trzy wypróżnienia tygodniowo. Zdrowe osoby mają od jednego do trzech stolców dziennie. Jeśli masz mniej wypróżnień, lub jeśli stolce są wysuszone, a wypróżnianie się jest trudne i bolesne, prawdopodobnie masz do czynienia z zaparciami.

Co powoduje zaparcia?

Zaparcia zwykle nie są dużym problemem, ale mogą być niewygodne. Oto siedem najczęstszych rzeczy, które przyczyniają się do zaparcia.

Za mało wody. Woda pomaga układowi trawiennemu, utrzymując jego prawidłowe funkcjonowanie. Brak ćwiczeń. Brak ćwiczeń jest istotną przyczyną zaparć. Kiedy ćwiczysz, twoje serce i częstości oddechów nabierają tempa, a to powoduje, że twój układ trawienny, szczególnie jelito, pracuje lepiej. Stres. Twój mózg i jelita są połączone. Kiedy czujesz się zdenerwowany, możesz odczuwać to w jelitach. Czujesz ucisk w żołądku i tracisz apetyt. Wpływ stresu i lęku na jelita jest czymś, co lekarze dopiero zaczynają rozumieć lepiej. Możesz mieć biegunkę, gdy jesteś nerwowy, co zaburza regularność wypróżnień i powoduje zaparcia. Zbyt wiele środków przeczyszczających. Nadużywanie środków przeczyszczających może uzależnić cię od wypróżnień. Może to spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego. Są to poważne skutki uboczne i powinieneś znaleźć wydrowe sposoby stymulowania wypróżnień. Niedoczynność tarczycy. Niedoczynność tarczycy spowalnia naturalne funkcje organizmu. Jednym z efektów ubocznych jest zaparcie. Brak odpowiedniego hormonu tarczycy powoduje spowolnienie mięśni jelitowych. Zmiany w diecie. Jeśli podróżujesz lub jesteś na wakacjach, możesz mieć zaparcia. Nagła zmiana diety i modyfikacja czynności wpływa na twoje odżywianie. Możesz nie jeść tak zdrowo, jak zwykle, lub jeść mniej. Wszystkie te rzeczy wpływają na układ trawienny, co z kolei zaburza czynność jelit. Niewystarczające spożycie błonnika. Fibra powiększa stolec, zmiękcza go i ułatwia przechodzenie, aby nie zaparć. Włókniste pokarmy mają kluczowe znaczenie dla prawidłowego, zdrowego wypróżniania się.

Istnieje kilka rzeczy, które możesz zrobić, aby uzyskać natychmiastową ulgę. Utrzymanie zdrowej diety z ćwiczeniami i nawadnianie może pomóc w zapobieganiu zaparciom w przyszłości. Dobre zdrowie układu pokarmowego bez zaparć oznacza, że ​​jesz dużo błonnika, pijesz dużo wody i codziennie jesz owoce i warzywa.

Czytaj także:

Co twój stolec mówi o twoim zdrowiu? O to wszyscy wstydzą się zapytać