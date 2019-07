Ile posiłków dziennie powinieneś jeść? Odpowiedź może cię zaskoczyć

Istnieje wiele rozbieżnych porad dotyczących optymalnej tudzież prawidłowej częstotliwości spożywania posiłków. Według wielu ekspertów zjedzenie rano śniadania aktywizuje proces spalania tłuszczu, a 5-6 małych posiłków dziennie zapobiega spowolnieniu metabolizmu. Jednak badania owocują mocno różniącymi się wynikami i nie dają jasnego obrazu, czy częstsze posiłki rzeczywiście pomagają schudnąć.

Czy częstsze jedzenie poprawia tempo metabolizmu?

Tempo metabolizmu jest to liczba kalorii, które organizm spala w określonym odstępie czasu. Jednym z trwale pokutujących mitów jest ten, który mówi, że jedzenie częstszych posiłków, ale o mniejszych porcjach, przyspiesza tempo przemiany materii. Prawdą jest, że trawienie posiłku nieznacznie zwiększa metabolizm, i zjawisko to znane jest jako efekt termiczny pożywienia. Jednak to całkowita ilość spożywanego dziennie pokarmu decyduje o ilości energii zużytej podczas trawienia. Przykładowo spożycie trzech posiłków, każdy po 800 kalorii spowoduje taki sam efekt termiczny, jak jedzenie 6 posiłków po 400 kalorii. Dosłownie – nie ma tu żadnej różnicy.

W wielu badaniach porównano spożywanie kilku mniejszych posiłków w porównaniu z mniejszą liczbą tych większych, regularnych porcji. Stwierdzono, że nie ma tutaj znaczącej różnicy, jeżeli chodzi o wpływ na tempo metabolizmu czy całkowitą ilość utraconego tłuszczu.

...a czy równoważy poziom cukru we krwi i zmniejsza pragnienie?

Jednym z wielu argumentów w debacie o liczbie i wielkości porcji posiłków jest to, że ludzie powinni jeść często, aby zrównoważyć poziom cukru we krwi. Uważa się, że jedzenie obfitych posiłków prowadzi do gwałtownych wahań w poziomie cukru we krwi. Za to spożywanie mniejszych i częstszych posiłków powinno stabilizować poziom cukru we krwi przez cały dzień.

Nie jest to jednak udowodnione naukowo. Badania wykazują, że ludzie, którzy jedzą rzadziej, ale więcej, przeciętnie mają niższy poziom glukozy we krwi. Mogą zatem wystąpić u nich większe skoki cukru we krwi, ale ogólnie ich poziom cukru jest znacznie niższy. Jest to szczególnie ważne dla osób z problemami na tej płaszczyźnie, ponieważ wysoki poziom cukru we krwi może powodować różnego rodzaju choroby.

Wykazano również, że rzadsze jedzenie podnosi sytość i zmniejsza głód w porównaniu z częstszymi posiłkami. Jeśli chodzi o kontrolę poziomu cukru we krwi, śniadanie również odgrywa bardzo znaczącą rolę. Badania pokazują, że spożywanie największego posiłku w ciągu dnia rano, czyli w ramach rozpoczęcia dnia, obniża średni dzienny poziom cukru we krwi.

Śniadanie: jeść, albo nie jeść? Oto jest pytanie

Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia... czy rzeczywiście tak jest?

Zgodnie z powszechnym przekonaniem śniadanie jest koniecznością. Pozwala już na starcie rozkręcić metabolizm na cały dzień, przez co pomaga schudnąć. Co więcej, obserwacje poczynione w badaniach pokazują, że osoby, które nie jedzą śniadania są bardziej otyłe niż te, które je jedzą. Jednak korelacja nie musi implikować przyczynowości. Dane te nie dowodzą, że śniadanie pomaga schudnąć. Wykazują tylko, że jedzenie śniadania wiąże się z mniejszym ryzykiem otyłości.

Osoby, które pomijają śniadanie, cechuje mniejsza świadomość zdrowotna. To jest prawdopodobnie powodem ich nadwagi lub otyłości. I właśnie być może dlatego decydują się na pączka w pracy, a następnie na fast food w ramach obiadu. Każdy wie, że śniadanie jest dobre dla zdrowia. Co za tym idzie, ludzie, którzy mają zdrowe nawyki żywieniowe, częściej jedzą śniadanie. Nie ma jednak dowodów na to, że śniadanie podkręca metabolizm i powoduje utratę wagi. Niemniej, jedzenie śniadania może być korzystne dla zdrowia, a szczególnie niektórych jego aspektów, w tym poziomu cukru we krwi. Dlatego spożycie wysokokalorycznego śniadania powoduje obniżenie średniego dziennego poziomu cukru we krwi w porównaniu z jedzeniem wysokokalorycznej kolacji.

Ponadto, jedno z badań przeprowadzonych na ludziach z cukrzycą typu 2 wykazało, że głodzenie się do południa spowodowało wzrost poziomu cukru we krwi po drugim śniadaniu i obiedzie. Osoby z cukrzycą i osoby obawiające się skoków poziomu cukru we krwi powinny rozważyć spożywanie zdrowych śniadań. Mimo to... jeśli nie jesteś głodny rano, raczej nic ci się nie stanie przez pominięcie śniadania. Pamiętaj jednak, aby jeść zdrowo przez resztę dnia.

Pomijanie posiłków czasami bywa korzystne

Post przerywany to dzisiaj bardzo modny temat i dlatego warto przyjrzeć się mu trochę dokładniej.

Taki post oznacza, że powstrzymujesz się od jedzenia o określonych porach. Wtedy na przykład każdego dnia pomijasz śniadanie i lunch. Możesz także odbyć dwa 24-godzinne posty tygodniowo. Zgodnie z powszechnym przekonaniem wprowadziłoby cię to w „tryb głodówki” i spowodowało utratę cennej masy mięśniowej. Jednak tak nie jest.

Badanianad takimi krótkimi postami pokazują, że tempo przemiany materii może wzrosnąć na początku głodówki. Spada dopiero po długotrwałym poście. Ponadto badania na ludziach i zwierzętach pokazują, że okresowe głodówki mają różne korzyści zdrowotne. Poprawiają wrażliwość na insulinę, obniżają poziom glukozy i przynoszą wiele innych korzyści. Przerywany post powoduje również proces oczyszczania komórek zwany autofagią, w którym komórki organizmu usuwają odpady gromadzące się w komórkach i przyczyniające się do starzenia i rozwoju chorób.

