Miała odchudzać, a sprzyja tyciu. Dlaczego niektóre diety nie działają?

Ta wiadomość nie spodoba się miłośnikom wszystkich diet-cud: istnieją dowody na to, że diety odchudzające nie działają długoterminowo i mogą w rzeczywistości prowadzić do zwiększenia masy ciała. Co ciekawe, wiele osób zdaje sobie z tego sprawy, a jednak w akcje desperacji decyduje się na kolejne wymyślne jadłospisy i magiczne suplementy diety, które spalają tłuszcz i nie wymagają ruchu czy zmiany nawyków żywieniowych. Lenistwo sprzyja nie tylko otyłości, ale także nierozsądnym wyborom. Jak czytamy na stronie HealthLine, branża dietetyczna generuje miliardy dolarów rocznie i oczekuje się, że będzie rosła w odpowiedzi na pragnienie ludzi, aby schudnąć. Podobny trend widać w Polsce.

Wszyscy się odchudzamy

Do redukcji masy ciała dążą nie tylko osoby otyłe. Dietami odchudzającymi interesują się także ludzie z prawidłowym BMI, z lekką nadwagą, a nawet zbyt szczupli. Zgrabna figura jest dzisiaj pożądana, co przyczynia się do powstawania ogromnej presji wśród nastolatków. Tak niestety często rodzą się zaburzenia odżywiania. Dlatego też niskokaloryczne, restrykcyjne diety nieustannie cieszą się dużą popularnością i wciąż powstają nowe metody ekspresowej utraty wagi.

Diety nie działają w dalszej perspektywie

W jednym z badań, trzy lata po tym, jak uczestnicy zakończyli program odchudzania, tylko 12% zatrzymało co najmniej 75% masy ciała, którą utracili, podczas gdy 40% zyskało na wadze więcej niż pierwotnie utracili.

Niestety, niewielki procent ludzi, stosujących popularne diety odchudzające faktycznie na stałe chudnie. Większość ludzi odzyskuje całość lub część utraconej wagi, a niektórzy zyskują jeszcze więcej. Jednym z czynników przyczyniających się do odzyskania normalnej masy ciała u ludzi jest wzrost hormonów związanych z apetytem. Organizm zwiększa produkcję tych hormonów wywołujących głód, gdy wyczuwa utratę tłuszczu i mięśni. Ponadto ograniczenie kalorii i utrata masy mięśniowej powodują spowolnienie metabolizmu organizmu, co ułatwia odzyskanie wagi po powrocie do normalnego żywienia.

Bardzo często (a dotyczy to przede wszystkim kobiet) walkę z figurą rozpoczynamy już w wieku nastoletnim. Istnieje wiele badań wykazujących, że dieta w okresie dojrzewania może zwiększać ryzyko nadwagi lub otyłości lub zaburzyć stosunek do jedzenia w przyszłości.

Jak skutecznie (i na zawsze!) schudnąć?

Przede wszystkim należy zrozumieć, że dieta nie ma początku i końca. Jest sposobem żywienia, który pozwala nam zachować zdrowie i optymalną masę ciała. Tylko zmiana nawyków na stałe, wdrożenie tzw. zdrowego odżywiania z dostosowaniem do indywidualnej sytuacji zdrowotnej może przynieść długotrwałe efekty.

Spowolnienie, docenienie doznań związanych z jedzeniem i wsłuchanie się w sygnały głodu i pełni mogą poprawić relacje z jedzeniem i doprowadzić do utraty wagi w sposób łatwy i przyjemny. Dodatkowym, bardzo ważnym elementem jest aktywność fizyczna, której absolutnie nie może zabraknąć, jeśli zależy nam na dobrym zdrowiu i szczupłej sylwetce. Najlepszą formą ćwiczeń jest coś, co lubisz robić, a więc trening, który możesz wykonywać w perspektywie długoterminowej.

