Czy należy pić podczas posiłków? Odpowiedź może cię zaskoczyć

Aby zrozumieć, dlaczego uważa się, że woda zaburza procesy trawienne, warto najpierw przyjrzeć się bliżej normalnemu procesowi trawienia.

Zasady prawidłowego trawienia

Trawienie zaczyna się już w twoich ustach, gdy tylko zaczniesz żuć jedzenie. Żucie jest sygnałem dla organizmu, by gruczoły ślinowe zaczęły wytwarzać ślinę. Zawiera ona enzymy, które pomagają w rozkładaniu jedzenia.

W żołądku jedzenie miesza się z kwaśnym sokiem żołądkowym, który dalej je rozkłada i wytwarza gęstą ciecz, która nosi nazwę chymus. W jelicie cienkim chymus miesza się z enzymami trawiennymi trzustki i kwasem żółciowym z wątroby. Te dalej rozkładają chymus, przygotowując każdy składnik odżywczy do tego, by mógł zostać wchłonięty do krwiobiegu.Większość składników odżywczych jest wchłaniana, gdy chymus przemieszcza się w jelicie cienkim i zaledwie niewielka część musi się jeszcze wchłonąć, gdy dotrze do jelita grubego.

Po dostaniu się do krwiobiegu substancje odżywcze docierają do różnych obszarów ciała. Trawienie kończy się, gdy niestrawione resztki są wydalane. W zależności od tego, co jesz, cały proces trawienia może zająć od 24 do 72 godzin.

Pić – albo nie pić. Oto jest pytanie

Picie odpowiedniej ilości płynów w ciągu dnia może przynieść wiele korzyści. Jednak niektórzy twierdzą, że picie napojów podczas posiłków to zły pomysł. Dlaczego?

Czy alkohol i kwaśne napoje negatywnie wpływają na ślinę?

Utarło się, że picie kwaśnych lub alkoholowych napojów podczas posiłków wysusza jamę ustną, co utrudnia organizmowi trawienie pokarmu. Alkohol zmniejsza przepływ śliny o 10-15 procent na jednostkę alkoholu. Dotyczy to jednak głównie mocnych trunków, a nie alkoholi o niskich stężeniach, jak piwo czy wino.

Z drugiej strony wydaje się, że kwaśne napoje zwiększają wydzielanie śliny. Nie ma ponadto naukowych dowodów na to, że alkohol lub napoje kwaśne, spożywane z umiarem, negatywnie wpływają na trawienie lub wchłanianie składników odżywczych.

Czy woda rozrzedza kwas żołądkowy i enzymy trawienne?

Wiele osób twierdzi, że picie wody z posiłkami rozcieńcza kwas żołądkowy i enzymy trawienne, co utrudnia organizmowi trawienie pokarmu.

Jednak to twierdzenie sugeruje, że twój układ trawienny nie jest w stanie dostosować swoich wydzielin do konsystencji posiłku. Dlatego też jest ono fałszywe.

Czy ciecze wykluczają proces trawienia?

Trzeci popularny argument przeciwko spożywaniu płynów do posiłków mówi, że płyny zwiększają szybkość, z jaką stałe pokarmy opuszczają żołądek. Uważa się, że skraca to czas kontaktu posiłku z kwasem żołądkowym i enzymami trawiennymi, co prowadzi do pogorszenia trawienia.

Jednak nie istnieją badania naukowe, które by to potwierdzały. W przebiegu badania analizującego opróżnianie żołądka zaobserwowano, że chociaż płyny przepływają przez układ trawienny szybciej niż pokarmy stałe, nie mają one wpływu na szybkość trawienia tych pokarmów.

Płyny mogą poprawić procesy trawienne

Ciecze pomagają rozkładać duże kawałki jedzenia, ułatwiając im przesuwanie się z przełyku do żołądka. Pomagają również przenosić pokarmy bez zatrzymywania się, zapobiegając wzdęciom i zaparciom.

Ponadto żołądek wraz z kwasem żołądkowym i enzymami trawiennymi wydziela wodę podczas trawienia. Ta woda jest potrzebna do prawidłowej pracy enzymów trawiennych.

Dlatego też w przypadku większości osób picie płynów podczas posiłków raczej nie wpłynie negatywnie na trawienie. Jeśli cierpisz na chorobę refluksową przełyku, picie podczas posiłków może mieć na ciebie negatywny wpływ. Płyny zwiększają objętość żołądka, a to może prowadzić do podwyższenia ciśnienia w żołądku. To z kolei może prowadzić do refluksu.

Picie może zmniejszyć apetyt i liczbę przyjmowanych kalorii

Picie wody podczas posiłków to również okazja do chwili przerwy w jedzeniu, która pozwala zweryfikować występowanie sygnałów głodu lub sytości. Może zapobiec przejadaniu się, a nawet pomóc w utracie wagi.

W przebiegu pewnego 12-tygodniowego badania wykazano, że uczestnicy, którzy wypijali 500 ml wody przed każdym posiłkiem, zrzucili o 2 kg więcej niż ci, którzy tego nie robili. Badania wskazują również, że woda może przyspieszyć metabolizm o około 24 kalorie na każde 500 ml.

Co ciekawe, liczba spalonych kalorii spadła, gdy woda została podgrzana do temperatury ciała. Może to wynikać z faktu, że twoje ciało zużywa więcej energii do ogrzania zimnej wody do temperatury ciała.

Mimo to wpływ wody na metabolizm jest niewielki i nie dotyczy wszystkich. Zwróć uwagę również na to, że temat oscyluje głównie wokół wody, a nie napojów, które dostarczają kalorie. W jednym z przeglądów zauważono, że całkowite dzienne spożycie kalorii było o 8-15 procent wyższe, gdy ludzie popijali słodkie napoje, mleko lub sok z posiłkami.