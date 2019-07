Czy picie wody z pieprzem cayenne ułatwia odchudzanie?

Odchudzanie wymaga przede wszystkim stosowania odpowiednio dobranej do indywidualnych potrzeb organizmu diety oraz zmiany trybu życia. Tylko wówczas będziemy w stanie pozbyć się zbędnych kilogramów i unikniemy skutków ubocznych odchudzania, czyli pogorszenia samopoczucia oraz wystąpienia poważnych niedoborów żywieniowych. Pieprz cayenne (pieprz kajeński, pieprz kajen) oraz inne ostre przyprawy, które usprawniają metabolizm, mogą nam pomóc w dążeniu do osiągnięcia szczupłej sylwetki, jednak należy stosować je z umiarem, aby sobie nie zaszkodzić.

Jak przyśpieszyć metabolizm?

Spowolniony metabolizm jest jedną z przyczyn nadmiernego przybierania na wadze. Wolna przemiana materii blokuje też redukcję zbędnych kilogramów w czasie stosowania diety, więc przyśpieszenie metabolizmu jest niezbędne, jeżeli zależy nam na szybkim i efektywnym odchudzaniu oraz uniknięciu ponownego przybierania na wadze.

Jednym ze sposobów na naturalne przyspieszenie metabolizmu jest picie wody z pieprzem cayenne, jednak zanim zaczniemy go stosować, trzeba pomyśleć o radykalnej zmianie diety oraz zwiększeniu aktywności fizycznej. Odpowiednie odżywianie oraz ruch to najlepsze ze sposobów na szybszy metabolizm, które dodatkowo nie wiążą się z ryzykiem wystąpienia żadnych efektów ubocznych.

Warto wiedzieć, że dla prawidłowego metabolizmu ważne jest nie tylko to, co jemy, ale także to, jak często spożywamy posiłki. Powszechnie popełniany błędem, który dodatkowo spowalnia przemianę materii, jest stosowanie głodówek i diet o wyjątkowo niskiej kaloryczności, które powodują, że nasz organizm zaczyna magazynować każdą dostarczona mu kalorię, zamiast czerpać energię z zapasów tłuszczowych.

Co to jest pieprz cayenne?

Pieprz cayenne to wyjątkowo ostra przyprawa, która powstaje poprzez zmielenie całych strąków ostrej papryki chili z gatunku Cayenne. Pod względem ostrości nie plasuje się ona na pierwszych miejscach rankingu najostrzejszych papryk (SHU 30 000 – 50 000), jednak zawarta w niej kapsaicyna, beta-karoten, flawonoidy oraz witaminy i minerały sprawiają, że pieprz cayenne wykazuje liczne właściwości prozdrowotne i jest stosowany nie tylko w celu przyśpieszenia efektów odchudzania.

Właściwości pieprzu cayenne

Spożywany z umiarem pieprz cayenne przyśpiesza metabolizm, poprawia krążenie krwi oraz usprawnia trawienie. Stosowany jest także zewnętrznie w przypadku chorób reumatycznych, bo redukuje ból i stan zapalny. Polecany jest także przy bólu mięśni, bólu zębów oraz w celu obniżenia poziomu „złego” cholesterolu i trójglicerydów.

Pieprz cayenne na odchudzanie

Woda z pieprzem cayenne może wpływać na szybszą redukcję tkanki tłuszczowej. Dzieje się tak ze względu na termogenne właściwości kapsaicyny, która podnosi ciepłotę ciała i tym samym wpływa na szybsze spalanie tkanki tłuszczowej. Z tego względu występuje ona często w składzie różnych spalaczy tłuszczu w formie tabletek. Co więcej, znajdujące się pieprzu cayenne substancje bioaktywne przyśpieszają procesy trawienne i hamują głód, więc pozwalają szybciej zauważyć efekty stosowania diety.

Właściwości odchudzające pieprzu cayenne możemy wykorzystać, dodając go do spożywanych potraw oraz pijąc modną „miksturę” z jego dodatkiem.

Woda z pieprzem cayenne – przepis

Aby przygotować odchudzający napój z pieprzem cayenne potrzebne są jedynie 4 składniki, czyli letnia woda, wyciśnięty sok z cytryny, niewielka ilość naturalnego miodu lub syropu klonowego oraz pół łyżeczki pieprzu cayenne. Wszystkie składniki trzeba wymieszać i wypić napój przed pierwszym posiłkiem.

Niestety, nie każdy może korzystać z jego odchudzających właściwości. Wypicie wody z pieprzem cayenne na czczo może podrażniać wrażliwy układ pokarmowy i powodować m.in. ból żołądka oraz zgagę. Z tego względu wody z pieprzem cayenne nie powinny pić osoby z wrzodami żołądka oraz dwunastnicy, a także cierpiący na nadkwasotę.

Woda z pieprzem cayenne może także zaszkodzić astmatykom, osobom ze skłonnością do trądziku oraz nie jest polecana dla kobiet w okresie laktacji.

Ważne: nadużywanie pieprzu cayenne i innych ostrych przypraw może spowodować powstanie nadżerek śluzówki układu pokarmowego, dlatego lepiej korzystać z prozdrowotnych i odchudzających właściwości kapsaicyny z umiarem. Sama woda z pieprzem cayenne nie spowoduje, że zbędne kilogramy znikną, więc najlepiej zachować zdrowy rozsądek i postawić przede wszystkim na odpowiednio zbilansowaną dietę oraz aktywność fizyczną.

Czytaj także:

Nie chce ci się ćwiczyć? Dzięki tym czynnościom schudniesz bez większego wysiłku