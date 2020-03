Otyłość zabija? Nowe, niepokojące badania

Około 1,9 miliarda dorosłych oraz 380 milionów dzieci na całym świecie cierpi na nadwagę lub otyłość. Naukowcy z Concordii biją na alarm – musimy zadbać o swoją kondycję fizyczną i sposób odżywiania. Otyłość to według nich takie samo zagrożenie, jak starzenie się.

Otyłość to nowe starzenie

Badacze w artykule opublikowanym w czasopiśmie Obesity Reviews pozostają zgodni – przez nadmiar kilogramów ludzie mają tendencję do zapadania na choroby charakterystyczne dla wieku starczego. Otyłość osłabia nasze funkcje poznawcze i układ odpornościowy, zwiększa ryzyko cukrzycy, choroby Alzheimera, chorób sercowo-naczyniowych oraz raka. Pogarsza też kondycję fizyczną i samopoczucie. Z tego powodu uznali oni, że otyłość to nowy rodzaj przedwczesnego starzenia się. Szczupłe osoby dłużej zachowują zdrowie i jest większe prawdopodobieństwo, że będą żyły dłużej.

Badania nad otyłością

Najświeższe badania w tym zakresie przeprowadziła Sylvia Santosa, profesor na wydziale Zdrowia, Kinezjologii i Fizjologii stosowanej Uniwersytetu Concoridia w Montrealu. Przeanalizowała ona ponad 200 artykułów naukowych, dotyczących skutków otyłości. Skupiały się one zarówno na kondycji ogólnej, jak i drobnych zmianach zachodzących na poziomie komórkowym. W analizie pomagał jej asystent – dr hab. Bjorn Tam oraz prof. José Morais z Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu McGill w Kanadzie. Zespół zauważył, że mechanizmy towarzyszące otyłości są podobne do tych, które obserwujemy przy starzeniu się organizmu. Choć naukowcy już wcześniej wysnuwali taką tezę, tym razem znaleziono jej potwierdzenie.

Jak otyłość prowadzi do starzenia się?

Zespół Sylvii Santosy dowiódł, że otyłość jest czynnikiem, który bezpośrednio przyspiesza mechanizmy starzenia. W testach wykazano, że apoptoza – proces śmierci komórek – związana jest ze zbyt dużą masą ciała. Pojawiała się w wątrobach, sercach, nerkach, neuronach i uszach myszy, na których przeprowadzano testy. Otyłość hamowała także zjawisko autofagii, czyli degradacji uszkodzonych komórek i organelli. To proces, który umożliwia organizmom odnowę biologiczną i spowalnia procesy starzenia.

Skutki otyłości zaobserwowano także na poziomie genetycznym. Doprowadzała ona do skrócenia nasadek ochronnych na końcach chromosomów, zwanych telomerami. Są to odcinki DNA, które pełnią funkcję zabezpieczającą i stabilizującą proces podziału komórek oraz ich regeneracji. U pacjentów z otyłością telomery były o ok. 25 proc. krótsze.

Otyłość a odporność na choroby

Naukowcy stwierdzili także, że otyłość osłabia komórki odpornościowe, które pomagają w walce z chorobami wieku starczego. Osoby otyłe były bardziej podatne na choroby układu odpornościowego takie jak np. grypa. Częściej doświadczali także sarkopenii, czyli mimowolnej utraty masy mięśniowej. Późniejsza utrata wagi nie zawsze mogła do końca odwrócić proces.

Prof. Santosa uważa, że badania te mogą wpływać na świadomość ludzi zagrożonych otyłością i ich bliskich. Zmieniają one nasze podejście do otyłości i odpowiadają na wiele pytań. Są też bodźcem do zmiany swojego postępowania i większej dbałości o zdrowie.