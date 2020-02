Dlaczego tak ciężko schudnąć w miarę starzenia się?

Czy odczuwasz tęsknotę za dniami, kiedy zrezygnowanie z kilku smakołyków lub pójcie na siłownię kilka razy pomogło ci zrzucić kilka nieznośnych kilogramów? Jeśli tak, to nie jesteś sam. W rzeczywistości przeciętnemu dorosłemu przybywa od pół do jednego kilograma rocznie – a wraz z wiekiem może wydawać się, że coraz trudniej go stracić. Nawet jeśli nigdy nie miałeś problemów z utrzymaniem swojej wagi, stopniowe przybywanie dodatkowych kilogramów staje się trudniejsze do opanowania w starszym wieku.

Kwestia wieku

Więc co się dzieje? W grę wchodzi kilka różnych czynników. Po pierwsze, tłuszcz prawdopodobnie pozostaje dłużej w twoim ciele. Według nowych badań proces zwany obrotem lipidów (czyli jak szybko twoje ciało usuwa tłuszcz) staje się wolniejszy z wiekiem. Rezultat? Uporczywe otłuszczenie, które po prostu nie znika tak szybko, jak kiedyś.

Hormony również odgrywają pewną rolę w tym procesie. Kobiety mają obniżony poziom estrogenu, a mężczyźni mają niższy poziom testosteronu – dwie rzeczy, które mogą utrudniać utratę wagi i mogą prowadzić do większej ilości tłuszczu w jamie brzusznej, szczególnie u kobiet. Ta zmiana może również powodować utratę beztłuszczowej masy mięśniowej. Średnio ludzie tracą od trzech do ośmiu procent masy mięśniowej co dekadę po ukończeniu 30 lat. A to wpływa na liczbę kalorii spalanych przez twoje ciało w ciągu dnia. Mięsień jest bardziej aktywny metabolicznie niż tłuszcz, więc utrata mięśni może obniżyć metabolizm i powodować stopniowy przyrost masy. O ile aktywność fizyczna nie wzrośnie lub nie zmniejszysz ilości spożywanego jedzenia, zwykle następuje przyrost masy ciała.

A teraz dobra wiadomość: tylko dlatego, że trochę trudniej jest schudnąć, nie oznacza to, że jest to niemożliwe. Trening siłowy jest tutaj naprawdę najlepszą rzeczą, ponieważ pomaga utrzymać masę mięśniową. Nigdy nie jest za późno na rozpoczęcie i możesz dość szybko zobaczyć wyniki. Jeśli nigdy nie próbowałeś, pomyśl o odbyciu kilku sesji z osobistym trenerem lub wspomóż się aplikacją na telefon. Dowiesz się, jakie są najlepsze ćwiczenia i będziesz miał ogląd, czy twoja forma jest dobra oraz unikniesz obrażeń.

I nie zapomnij o przemyśleniu, ile kładziesz na talerzu. Bądź świadomy swoich obecnych rozmiarów porcji i naprawdę zadaj sobie pytanie, czy teraz też musisz dostarczyć sobie taką samą ilość jedzenia, do której przywykłeś, Czasami jemy określoną ilość w oparciu o nawyk, a nie dlatego, że potrzebuje tego twoje ciało. Zwróć uwagę na to, jak się czujesz po jedzeniu. Jeśli jest to więcej niż komfortowy poziom, zmień to.

