Łatwe sposoby na ograniczenie kalorii w ciągu dnia

Nie zawsze musimy przeprowadzać dietetyczną rewolucję, by uzyskać płaski brzuch i zrzucić zbędne kilogramy. Nawet małe zmiany, które wprowadzamy, mogą przynieść duże korzyści dla organizmu. Warto poznać triki, które ograniczą ilość spożywanych kalorii w ciągu dnia bez większych wyrzeczeń.

1. Wybieraj jogurt naturalny

Korzyści z jedzenia jogurtów są ogromne, jednak wiele z nich jest eliminowanych przez owocowe słodziki czy inne dodatki. Dlatego warto wybrać beztłuszczowy jogurt naturalny, który zawiera ok. 80 kalorii, zamiast mieszanki zawierającej 240 kalorii i 12 dodatkowych gramów cukru. Można wzmocnić jego smak posypką orzechów i ziaren, aby uzupełnić bogaty w białko jogurt zdrowymi tłuszczami i złożonymi węglowodanami. W takim wydaniu będzie nie tylko pyszny, ale i zdrowy.

2. Unikaj dressingów

Kiedy zamawiasz w restauracji sałatkę, zazwyczaj dostajesz do niej gratis co najmniej cztery łyżki tłustego i kalorycznego sosu. Może to oznaczać od 300 do 400 kalorii w zależności od wybranej opcji. Poproś zatem o przyniesienie dressingu w osobnym naczyniu i wykorzystaj tylko połowę, aby zaoszczędzić mnóstwo kalorii. Nie eliminuj go całkowicie! Dodanie tłuszczu do sałatki pomoże ciału wchłonąć wiele prozdrowotnych składników odżywczych.

3. Jedz tylko świeże owoce

Soki owocowe nie tylko nie zawierają błonnika, ale mają także cukry proste wywołujące głód – co oznacza, że ​​po wypiciu szklanki, szybciej odczujesz ssanie w żołądku. Naukowcy z Harvardu odkryli, że zamiana trzech szklanek soku owocowego na trzy porcje całych owoców tygodniowo wiązała się z 7-procentowym zmniejszeniem ryzyka cukrzycy typu 2. A co z mrożonkami lub suszonymi owocami? Świeże to wciąż lepsza opcja. Korzystaj z mrożonek tylko wtedy, gdy nie ma innego wyboru.

4. Kawa? Tylko czarna

Wysokokaloryczne dodatki do kawy, takie jak bita śmietana czy syropy owocowe mają fatalny wpływ na naszą figurę. Chociaż frappe czy macchiato z sieciówki jest naprawdę pyszne – naucz się zastępować je zwykłą, czarną kawą. Nawet mleko podnosi jej kaloryczność, a przy kilku filiżankach dziennie robi się spora ilość niepotrzebnych kalorii. Z drugiej strony, lepiej rozcieńczyć kawę mlekiem, niż dodawać do niej łyżeczkę cukru.

5. Zamień łyżeczkę cukru na cynamon

Skoro już musisz doprawić swoją kawę lub owsiankę, spróbuj użyć do tego cynamonu. Używanie przypraw, takich jak cynamon lub gałka muszkatołowa zamiast nadmiernej ilości zbędnego cukru, to świetny sposób na uzyskanie smaku bez dodatkowych kalorii (lub skoku cukru we krwi). Na przykład zamiast dwóch 50-kalorycznych łyżek cukru, które dodajesz do zwykłego porannej owsianki, dodaj ćwierć łyżeczki cynamonu i ćwierć banana, aby zaoszczędzić 75 kalorii.

