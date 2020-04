Jak przygotowywać posiłki dla dużej rodziny w czasie pandemii?

Dbanie o to, by twoja rodzina nie tylko była bezpieczna i spokojna w czasie pandemii COVID-19, ale także właściwie się odżywiała, jest obecnie kluczowym zadaniem. Większość z nas przygotowała zapas produktów, z których może przyrządzać smaczne i pożywne dania. Dysponujemy także większą ilością czasu niż dotychczas. Jak to wykorzystać i zadbać o posiłki w domu? Poznaj kilka wskazówek.

Upewnij się, że masz zapas odpowiednich pokarmów

Kluczem do sukcesu jest kupowanie niezbędnych produktów w mądry sposób – a w czasie pandemii to oznacza przechodzenie na mrożonki i konserwy. Aby zminimalizować wycieczki do sklepów, należy kupić kilka dodatkowych paczek mrożonych owoców i warzyw. „Wytyczne dietetyków na lata 2015-2020 mówią nam już, że ponad 90 procent Amerykanów nie spełnia zalecanej dziennej ilości warzyw, a ponad 80 procent nie przestrzega dziennych zaleceń dotyczących owoców. W tym stresującym czasie, jedzone owoce i warzywa mają ogromne znaczenie dla utrzymania zdrowia i układu odpornościowego” – mówi Toby Amidor, ekspert odżywiania i autorka książek kucharskich.

A jeśli szukasz konkretnej listy zakupów dla czteroosobowej rodziny, postaw na te produkty:

Tuńczyk w puszce

Pomidory z puszki

Fasola w puszkach i soczewica

Owoce w puszkach

Owoce mrożone

Warzywa mrożone

Ser

Jogurty

Jajka

Pieczywo pełnoziarniste

Płatki śniadaniowe

Mrożona mielona wołowina

Masło orzechowe

Mąka pełnoziarnista

Makaron

Ziemniaki

Ryby mrożone

Ustaw godziny posiłków i trzymaj się ich

Sposobem na utrzymanie diety jest ustalanie harmonogramu. Dotyczy to godzin, w których jedzone będzie śniadanie, obiad i kolacja, a także dyżury sprzątania rozpisane na domowników. Ważne, by każdy, choć w minimalnym stopniu przyczynił się do prowadzenia kuchni. Pomoże to utrzymać rutynę i przestać biegać co chwilę, aby posprzątać drobne rzeczy. Takie działanie może być męczące dla wszystkich.

Kiedy masz cztery osoby, zawsze musisz robić wszystko, co pozwoli ci zaoszczędzić najwięcej czasu (i pieniędzy), a jednocześnie jak najwięcej zrobić. Nie chcesz spędzać całego dnia na robieniu posiłków! I tu właśnie zaczyna się właściwe przygotowanie.

„Ponieważ wszystkie posiłki będą spożywane w domu, przygotowywanie ich może pomóc zminimalizować czas gotowania. Oznacza to gotowanie większych porcji jedzenia przez cały tydzień i zjadanie resztek. Chili, rosół, spaghetti i klopsiki, kurczak parmeński i lasagne to przykłady potraw, które można przeznaczyć na kilka posiłków” – wyjaśnia Toby Amidor. Można spędzić jeden dzień w tygodniu na przygotowanie kilku posiłków, które następnie zostaną zamrożone.

Bądź kreatywny w kuchni

Nie ma nic złego w kupowaniu ulubionych rzeczy, o których wiesz, że twoja rodzina z przyjemnością zobaczy je w spiżarni. „Ważne jest, aby jeść swoje ulubione potrawy, ale możesz je uzupełnić owocami, warzywami lub pełnymi ziarnami, aby uczynić je zdrowszym posiłkiem” - mówi Amidor. Jeśli chcesz zrobić klasyczny makaron z serem, dodaj do garnka prażone różyczki kalafiora po ugotowaniu. Na wierzch zamrożonej pizzy połóż dodatkowe warzywa, takie jak brokuły, papryka lub smażony szpinak. Do zapakowanego ryżu lub mieszanek kuskusu dodaj suszone grzyby, a następnie postępuj zgodnie ze wskazówkami na opakowaniu. Jeśli twoja rodzina uwielbia nuggetsy z kurczaka, uzupełnij je makaronem pełnoziarnistym i brokułami gotowanymi na parze. Możliwości są nieograniczone!

Wykorzystaj w pełni świeże produkty

Jeśli jesteś w stanie zdobyć świeże owoce i warzywa, koniecznie je kup. Produkty te zawierają witaminy, minerały i składniki odżywcze, które pomagają w utrzymaniu ogólnego stanu zdrowia i mogą pomóc w minimalizacji i zapobieganiu chorobom. Są nie tylko dobre dla rodziny, ale i uniwersalne, więc możesz je włączyć do wielu potraw, aby zadowolić wszystkich.

