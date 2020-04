Zdrowe produkty, które powinieneś ograniczyć podczas kwarantanny

W czasie kwarantanny ​​mamy motywację do jedzenia zdrowo. W końcu nie można wyjść i iść na siłownię, a dla niektórych nawet chodzenie na spacer jest chwilowo wykluczone. Więc kiedy utkniemy w domu, chcemy być w stanie przynajmniej dokonywać zdrowych wyborów żywieniowych. Ale jest trochę pozornie zdrowej żywności, której lepiej nie jeść za często. Jedzenie to nie dostarcza cennych składników odżywczych, a nawet może prowadzić do przyrostu masy ciała – czego na pewno nie chcemy doświadczyć.

Chleb (prawie) pełnoziarnisty

Chleb jest oczywiście jednym z pokarmów, w które warto się zaopatrzyć, więc zazwyczaj sięgamy po pszenny lub pełnoziarnisty. Niestety, wiele bochenków jest tak naprawdę wypełnionych syropem kukurydzianym o wysokiej zawartości fruktozy i melasą. Posiadają też niepotrzebne cukry, i masę składników, których najprawdopodobniej nie rozpoznajemy. Należy unikać chleba sprzedawanego jako „miodowy pełnoziarnisty” i zamiast tego wybrać chleb z kiełkami.

Niskotłuszczowe masło orzechowe

Nie jest tajemnicą, że masło orzechowe to żywność pełna zdrowych dla serca jednonienasyconych tłuszczów i białka budującego mięśnie. Ale musimy mieć pewność, że wybieramy odpowiednie masło orzechowe. Popularne przetworzone masła orzechowe często zawierają cukier i niezdrowe oleje, a niskotłuszczowe masła orzechowe nie są lepsze. One również mają mnóstwo dodanych cukrów, aby zrekompensować tłuszcz. Zawsze wybieraj słoiki z naturalnym masłem orzechowym.

Wafle ryżowe

Wafle ryżowe to zazwyczaj podstawa odchudzania, która przetrwa w spiżarni dłuższy czas. Ale są znane także z wysokiego indeksu glikemicznego (IG). Dlaczego to zła rzecz? Pokarmy o wysokim IG mogą dać przypływ energii, ale kilka godzin później znów będziemy głodni i spragnieni więcej jedzenia. Nie jest to idealne rozwiązanie na czas kwarantanny.

