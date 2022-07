Niepozorne nawyki szczupłych osób, dzieki którym nie muszą się odchudzać

Nie da się schudnąć bez żadnego wysiłku, jednak prowadzenie zdrowego stylu życia sprawia, że nie przybieramy zbędnych kilogramów. Mowa tutaj nie o morderczych treningach i restrykcyjnej diecie, ale odpowiednim podejściu do prozaicznych spraw – śniadania, odpoczynku, ruchu. Wydaje się, że w ten sposób właśnie żyją osoby, które są szczupłe i czują się lekko.

Wprowadzenie opisanych poniżej zmian pozwoli zauważyć harmonijny spadek masy ciała, ale nie jest to sposób na walkę z nadwagą.. Jeżeli zauważamy niekontrolowane przybieranie na wadze, problem z chudnięciem w przypadku stosowania zdrowej diety i prowadzenia aktywnego trybu życia oraz efekt jo-jo, trzeba poradzić się specjalisty, bo problem może być spowodowany zaburzeniami w funkcjonowaniu naszego organizmu.

Jakich efektów możemy się spodziewać? To zależy od przyczyn nadwagi, wieku oraz naszych starań. Średnio odchudzanie „bez odchudzania”, czyli stosowania restrykcyjnych głodówek lub specjalnych diet niskokalorycznych oraz morderczych treningów pomaga pozbyć się kilku kilogramów w ciągu miesiąca.

Nawyki naturalnie szczupłych ludzi

Jedzą śniadanie



Pusty żołądek z rana nie wpływa pozytywnie na naszą formę i nastrój. Kiedy odczuwamy głód, sięgamy po niezdrowe przekąski, które skutkują przyrostem tkanki tłuszczowej. Śniadanie to zastrzyk energii, który pozwoli przetrwać bez podjadania do kolejnego posiłku. Aby uniknąć podjadania, śniadanie powinno dostarczyć do naszego organizmu węglowodany złożone oraz białko.



Wysypiają się

Brak snu to jeden z powodów sięgania po słodkie przekąski. Kiedy jesteśmy niewyspani, chętniej jemy słodkie śniadania i wybieramy fast-foody, zamiast zdrowego posiłku. W poprawie jakości snu pomoże wieczorny spacer, odłożenie smartfona na półkę i wyłączenie laptopa na minimum 2 godziny przed położeniem się do łóżka oraz zastąpienie pobudzających rozrywek wyciszającymi ćwiczeniami jogi.



Spacerują



Ruch to zdrowie w najczystszej postaci. Dzięki codziennej, umiarkowanej aktywności chudniemy i redukujemy ryzyko zachorowania m.in. na nowotwory oraz schorzenia układu krążenia. Codzienna aktywność spala kalorie i oddala nas od zawału, udaru, cukrzycy, nadciśnienia i miażdżycy. Wystarczy codziennie spacerować przez pół godziny, aby zauważyć różnicę w obwodach oraz samopoczuciu.



Jedzą regularnie lekkie posiłki

Śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja — tak powinien wyglądać zdrowy jadłospis. Ważne: drugie śniadanie i podwieczorek nie mogą dostarczać do organizmu nadmiaru kalorii. Najlepszym wyborem będzie np. naturalny jogurt, jabłko lub szklanka domowego soku. Regularne spożywanie posiłków pozwala uniknąć nagłego spadku glukozy we krwi i ułatwia odchudzanie, bo przyśpiesza metabolizm. W zdrowej diecie powinno znaleźć się warzywa i owoce, produkty pełnoziarniste, rośliny strączkowe, ryby, chude mięso, nabiał, zdrowe tłuszcze.



Rzadko jedzą fast-food i słodycze

Miesiąc bez fast-foodów to nawet kilka kilogramów mniej! Osiągniesz to bez żadnego wysiłku i z ogromną korzyścią dla zdrowia. Wyobraź sobie, że jeden posiłek w barze szybkiej obsługi to dwie porcje domowej zupy jarzynowej, porcja ryżu z warzywami i grillowanym kurczakiem oraz mały kawałek domowej szarlotki na kruchym cieście. Niewielkim kosztem czasu możemy przygotować zdrowy i smaczny posiłek, który pozwoli najeść się do syta i dodatkowo ułatwi odchudzanie.



Piją dużo wody

Woda to źródło życia i energii witalnej. Dzięki odpowiedniemu nawadnianiu organizmu możemy pozbyć się nagromadzonych „na czarną godzinę” płynów, co skutkuje nawet kilkoma kilogramami mniej. Co więcej, woda usprawnia metabolizm i pomaga pozbyć się szkodliwych toksyn.



Starają się ograniczyć stres

Zdrowie, rodzina, przyjaźń są najważniejsze, jednak często tracimy siły i energię na niepotrzebne przejmowanie się rzeczami, na które nie mamy żadnego wpływu. Ograniczenie stresu w połączeniu z powyższymi zmianami w trybie życia to dodatkowy kilogram mniej i kilka lat życia więcej!