Chcesz schudnąć, ale lubisz jeść? Poznaj wskazówki, dzięki którym zachowasz sylwetkę i obiad na talerzu

Dieta jest jednym z najlepszych sposobów nie tylko na odchudzanie, ale także poprawę zdrowia i zyskanie dobrego samopoczucia. Niestety, zwykle kojarzymy ją z jedzeniem niesmacznych i monotonnych posiłków oraz koniecznością reorganizacji codziennego rozkładu zajęć. W rzeczywistości jest zgoła inaczej, bo zdrowe nawyki żywieniowe nie muszą ograniczać przyjemności ze smaku ulubionych potraw. Co zrobić, by cieszyć się jedzeniem i zadbać o swoją sylwetkę?

Pij dużo wody lub innych napojów bezkalorycznych

Zanim rozerwiesz tę torebkę chipsów ziemniaczanych, najpierw wypij szklankę wody. Ludzie czasami mylą pragnienie z głodem, więc możesz jeść dodatkowe kalorie, podczas gdy wszystko, czego w danej chwili potrzebujesz, to szklanka wody. Jeśli zwykła woda nie przypadnie ci do smaku, spróbuj wypić aromatyzowaną wodę gazowaną lub zaparzyć filiżankę ziołowej herbaty z owocami.

Jedz kilka mini-posiłków w ciągu dnia

Jeśli zjesz mniej kalorii, niż spalisz, stracisz na wadze. Ale kiedy cały czas jesteś głodny, jedzenie mniejszej ilości kalorii może być wyzwaniem. „Badania pokazują, że ludzie, którzy jedzą 4-5 posiłków lub przekąsek dziennie, są w stanie lepiej kontrolować swój apetyt i wagę” – mówi Rebecca Reeves, badaczka otyłości. Zaleca podzielenie dziennych kalorii na mniejsze posiłki lub przekąski i spożywanie większości z nich wcześniej w ciągu dnia – kolacja powinna być ostatnim posiłkiem.

Jedz białko do każdego posiłku

Białko to najlepszy pokarm uzupełniający – jest bardziej odżywcze niż węglowodany czy tłuszcze i dłużej utrzymuje uczucie sytości. Pomaga również zachować masę mięśniową i wspomaga spalanie tłuszczu. Dlatego pamiętaj o dodawaniu do posiłków i przekąsek zdrowych białek, takich jak owoce morza, chude mięso, białka jaj, jogurt, ser, soja, orzechy lub fasola.

Zaopatrz swoją kuchnię w zdrowe i wygodne produkty

Posiadanie gotowych do spożycia przekąsek i posiłków w ciągu kilku minut zapewni sukces. Będzie mniej prawdopodobne, że zamówisz pizzę, jeśli uda ci się przygotować zdrowy posiłek w pięć lub 10 minut. Oto kilka niezbędnych rzeczy, które należy mieć pod ręką: mrożone warzywa, makaron pełnoziarnisty, ser o obniżonej zawartości tłuszczu, pomidory z puszki, fasola, wstępnie grillowana pierś z kurczaka, pełnoziarniste tortille lub pity oraz torebki sałat.

Zawsze jedz śniadanie

Wygląda na to, że proste zasady wygrywają: jedz śniadanie, a nie przytyjesz. Wiele badań pokazuje, że to prawdziwa teoria. Niejedzenie śniadania może później spowodować, że będziesz głodny, co prowadzi do nadmiernego podjadania i objadania się podczas lunchu i kolacji. Aby schudnąć, zawsze znajdź czas na zdrowy poranny posiłek, taki jak płatki zbożowe o wysokiej zawartości błonnika z owocami.

