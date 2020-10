11 błędów, które popełniasz, gotując w kuchni. Lepiej szybko z nich zrezygnuj!

Pandemia koronawirusa spowodowała, że więcej czasu spędzamy w domu i więcej gotujemy. Choć przygotowywanie potraw może być zajęciem przyjemnym i niemal terapeutycznym, jego pozytywne skutki minimalizują szkodliwe nawyki. A konkretnie 11 z nich.

1. Nie czekasz aż patelnia się rozgrzeje

To częsty przypadek zwłaszcza przy realizowaniu przepisów, które zalecają gotowanie na małym bądź średnim ogniu. Po prostu stawiamy patelnię na kuchence, wylewamy na nią olej i zaczynamy smażenie. Tym samym ryzykujemy zjedzenie niedogrzanego jedzenia. Lepiej dać patelni czas na rozgrzanie – wystarczy minuta lub dwie.

2. Przygotowujesz potrawy na dużym ogniu

To z kolei odwrotny problem, czyli przegrzanie patelni, co może skutkować nawet spaleniem potraw. Jest to szczególnie ważne w przypadku naleśników – przed wylaniem drugiej i kolejnych porcji ciasta na patelnię trzeba koniecznie zmniejszyć ogień w kuchence, bo potrawa się przypali.

3. Czyścisz patelnię mydłem

Chodzi konkretnie o patelnie nieprzywierające, przystosowane do użytkowania na kuchenkach indukcyjnych. Przecież patelnia z powłoką zapobiegającą przywieraniu bez problemu da się zmyć z użyciem wody i gąbki do naczyń. Do większych zabrudzeń można używać mydła, ale tylko przez chwilę. Nie zaleca się jednak długotrwałego moczenia tego typu patelni w mydle, bo można w tym samym uszkodzić ich powłokę.

4. Nie czyścisz patelni między użyciami

Oczywiście nie chodzi o jej mycie, a dodatkowe zabezpieczenie przed schodzeniem z niej powłoki nieprzywierającej. Wystarczy tylko wetrzeć w patelnię niewielką ilość oleju roślinnego i pozostawić ją do wyschnięcia.

5. Jesz mięso od razu po zdjęciu z patelni

Przez to mięso szybko staje się twarde. Po jego nacięciu szybko bowiem wypływają z niego soki. Lepiej więc odczekać 5 minut, by mięso nimi nasiąkło i dopiero wtedy rozpocząć jedzenie.

6. Nie trzesz sera samodzielnie

Czasem, przygotowując pizzę czy makaron w domu, korzystamy z gotowego, startego już sera. To błąd, ponieważ jest on pokryty celulozą, która zapobiega jego sklejaniu się. Lepiej więc kupić kostkę sera i własnoręcznie zetrzeć go na tarce.

7. Nie dodajesz soli do makaronu

Często o tym zapominamy, a nie warto. Osolony makaron nadbiera smaku, jest mniej mdły i bardziej intensywny niż gdy doda się sól do makaronu dopiero po jego ugotowaniu.

8. Nie przygotowujesz wszystkich składników przed gotowaniem

Wiele przepisów wymaga ciągłego mieszania potraw lub np. ubijania piany. Nie ma więc sensu skazywać tych czynności na niepowodzenie, bo w międzyczasie musimy poszukać składników, których zapomnieliśmy wyjąć z lodówki. Podstawą kulinarnego sukcesu jest więc ich wcześniejsze przygotowanie.

9. Myjesz mięso kurczaka

Nie zaleca się mycia surowego mięsa z kurczaka, mimo że wydaje się to higieniczne. W rzeczywistości jednak może spowodować rozprzestrzenianie się chorób przenoszonych drogą pokarmową na naczynia i powierzchnie.

10. W niewłaściwy sposób organizujesz lodówkę

Jednym z błędów jest umieszczanie surowego mięsa na najwyższej półce, nad wszystkimi świeżymi produktami i gotowymi daniami. A tymczasem nieugotowane jeszcze mięso i ryby powinny znaleźć się na najniższej półce lodówki,

11. Nie zmieniasz gąbek do zmywania naczyń wystarczająco często

Gąbki to prawdziwa wylęgarnia zarazków, dlatego powinny być wymieniane co najmniej raz w miesiącu, jeśli masz w domu zmywarkę, a jeśli z niej nie korzystasz – co dwa tygodnie. Jedno z badań przeprowadzonych w 2017 roku wykazało, że na gąbce mogą się znajdować aż 362 rodzaje bakterii, w tym bakterie kałowe.