Czy ludzie, a dzieci w szczególności, mogą pić krowie mleko?

Krowie mleko i jego właściwości zdrowotne to temat najnowszego wpisu na Instagramie Izy Dejdy, biotechnologa, dietetyka oraz konsultanta medycznego diabetologii. Ekspertka zaznacza, że picie krowiego mleka przez ludzi, zwłaszcza tych najmłodszych, nie jest dobrym pomysłem. Dlaczego?

Czy krowie mleko jest zdrowe?

1. Mleko krowie dla cielaka, nie dla człowieka

Jak sama nazwa wskazuje, mleko krowie jest przeznaczone do picia przez krowy, a właściwie cielęta, a nie przez ludzkie dzieci. Organizm niemowlęcia jest przystosowany do picia mleka kobiecego, które ma inny skład niż mleko krowie. Mleko odzwierzęce ma więcej białka, by stymulować wzrost cielaka – do podwojenia swojej wagi potrzebuje on 47 dni, a dziecko – 180. Co więcej, cielak osiąga dojrzałość po ukończeniu 10. miesiąca życia, a człowiek – około 13-15. roku życia. W ludzkim mleku jest więcej węglowodanów, aby stymulować nie tylko wzrost, ale i rozwój intelektualny dziecka.

Jak więc zauważa Iza Dejda:

Jeżeli dziecko będzie karmione tylko mlekiem krowim, będzie znacznie szybciej rosło, ale rozwój biologiczny i fizyczny prawdopodobnie wyprzedzi rozwój emocjonalny i intelektualny.

2. Alergia na białko mleko krowy

Ponadto, picie mleka krowiego może powodować alergię na któreś z 30 rodzajów białek, które w nim występują, m. in. mleka serwatkowego czy kazeiny. Co prawda problem ten dotyczy tylko około 1 procenta populacji, ale wymaga całkowitej rezygnacji z picia mleka od krowy.

3. Nietolerancja laktozy

Objawy nietolerancji laktozy są mniej dokuczliwe niż alergii na białko krowie, ale dotyczą większej liczby osób. Nietolerancja laktozy powoduje wzdęcia, gazy, biegunki, jednak osoba na nią cierpiąca nie musi od razu rezygnować z mleka całkowicie – można to robić stopniowo i obserwować, czy objawy ustępują, gdy mleka zacznie się pić mniej.

Czym można zastąpić mleko krowie?

Dietetyczka podaje wiele alternatyw. Sprawdzą się mleka roślinne, m. in. mleko kokosowe, mleko migdałowe, mleko sojowe czy mleko owsiane.