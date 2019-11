Mleko matki może pomóc w zapobieganiu chorobom serca spowodowanym przedwczesnym porodem

Artykuł przeglądowy, opublikowany w czasopiśmie Pediatric Research został napisany we współpracy z naukowcami z Harvard Medical School, University of Oxford i University of Toronto. Jednym z długotrwałych powikłań zdrowotnych, które mogą mieć przedwcześnie urodzeni już w młodym wieku dorosłym, są specyficzne cechy serca. Mogą to być mniejsze komory serca, stosunkowo wyższe ciśnienie krwi i nieproporcjonalny wzrost masy mięśniowej w sercu.

Badania na wcześniakach

W jednym z badań cytowanych w artykule badano 30 dorosłych, a niegdyś wcześniaków, którzy zostali wyznaczeni do otrzymywania wyłącznie mleka ludzkiego i 16 dorosłych wcześniaków, którzy zostali wyznaczeni do otrzymywania diety opartej na produktach modyfikowanych podczas pobytu w szpitalu przy urodzeniu. Następnie przeszli szczegółową ocenę układu sercowo-naczyniowego między 23. a 28. rokiem życia, w tym skany MRI ich serc. Zgodnie ze spekulacjami badawczymi serca wszystkich osób urodzonych przedwcześnie miały mniejsze komory niż serca osób, które nie urodziły się przedwcześnie.

Jednak badanie wykazało, że mniejsze komory serca były mniej głębokie w grupie wyłącznie karmionej mlekiem ludzkim w porównaniu do tych osób, które były karmione wyłącznie mlekiem modyfikowanym, co sugeruje potencjalnie ochronny wpływ ludzkiego mleka na strukturę serca.

Następnie naukowcy zidentyfikowali potencjalne przyczyny, dla których mleko matki powoduje mniejsze ryzyko chorób serca. Mleko matki może pomóc w zapobieganiu chorobom serca poprzez lepszą regulację hormonów i czynników wzrostu, wzmocnienie układu odpornościowego niemowlęcia, zmniejszenie stanu zapalnego i ewentualną poprawę metabolizmu dziecka.

Teraz pozostaje zidentyfikować kluczowe składniki

Zidentyfikowanie kluczowych składników mleka matki, które prowadzą do poprawy zdrowia serca, może utorować drogę do bardziej ukierunkowanego podejścia do poprawy długoterminowego samopoczucia sercowo-naczyniowego u osób urodzonych przedwcześnie.

„Coraz bardziej oczywiste staje się, że przedwczesne porody powodują długotrwałe niekorzystne skutki dla układu sercowo-naczyniowego z ważnymi konsekwencjami klinicznymi. Wyraźnie brakuje interwencji profilaktycznych i terapeutycznych w celu złagodzenia tych efektów” –powiedział profesor Afif EL-Khuffash, honorowy profesor kliniczny z RCSI i konsultant neonatolog w szpitalu Rotunda w Dublinie.

„Obecne dowody pochodzą z badań obserwacyjnych i podkreślają silny związek między wczesnym podawaniem mleka matki a poprawą długoterminowego zdrowia serca, ale brakuje w nim konkretnych wyjaśnień. Więcej badań nad składem mleka pozwoli wyjaśnić dokładnie, co powoduje te korzyści, które z kolei mogą prowadzić do lepszych opcji leczenia”.

Grupa badawcza w dalszym ciągu bada wpływ ekspozycji mleka ludzkiego na czynność serca u wcześniaków, wykorzystując nowe skany do pomiaru czynności serca. Naukowcy mają nadzieję wykazać, że wczesna ekspozycja na mleko matki u wcześniaków może prowadzić do znacznej poprawy czynności serca w pierwszych dwóch latach życia.

