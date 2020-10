Czy wiesz, że możesz pić wodę w niewłaściwy sposób?

Pijesz regularnie w ciągu dnia wodę? Świetnie! To już mały sukces – pisze dietetyczka Iza Dejda, prowadząca na Instagramie konto Zdrowo w Biegu. Dodaje jednak, że do tego codziennego rytuału spożywania wody warto wprowadzić kilka zasad, które sprawią, że w przypadku konkretnej osoby będzie ono jak najbardziej efektywne.

Wylicz swoje minimum

Często powtarzane są różne wytyczne, mówiące, ile wody dziennie powinny pić kobiety, mężczyźni czy dzieci. Warto jednak wiedzieć, że to w dużej mierze kwestia indywidualna. Dlatego Iza Dejda radzi, by określić minimum swojego dziennego przydziału wody. Jak to zrobić? Obliczyć. 30-35 ml wody powinno przypadać na 1 kg masy ciała.

Skąd wiedzieć, że pijesz odpowiednią ilość wody?

Wskazuje na to kolor moczu. Jeśli jest jasnosłomkowy, oznacza to, że przyjmujesz wodę we właściwych dla twojego organizmu ilościach. Natomiast mocz o kolorze ciemnej żółci wskazuje na odwodnienie, a przezroczysty na to, że spożywasz zbyt dużo wody.

Pij wodę stopniowo

Nie obciążaj nerek, wypijając duże jej ilości i myśląc, że skoro na raz wypijesz cały dzienny przydział, to wszystko mieści się w normie. Przez to organizm i tak nie będzie nawodniony.

Unikaj plastikowych butelek

Plastik zawiera szkodliwe dla zdrowia składniki: bisfenol A i bisfenol B. Jak działają na organizm? Wyjaśnia to Iza Dejda:

Substancje prowadzą do dużych zmian hormonalnych, gdyż stymulują w organizmie działanie estrogenu, mają wpływ na pracę podwzgórza i przysadki, co przyczynia się do problemów z tarczycą, nadnerczami i jajnikami. Zaburzają również pracę serca i przyczyniają się do rozwoju nowotworów.⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁠

Jedz pokarmy bogate w wodę

A więc przede wszystkim warzywa, ale również owoce, a także nasiona chia. Pełne są one tzw. wody strukturalnej, czyli o budowie zbliżonej do tej w organizmie człowieka, przez co łatwiej ten rodzaj płynu wchłaniamy.

Pamiętaj, że ruch to zdrowie

Siedzący tryb życia nie służy przemieszczeniu się wody w organizmie. Krew i limfa potrzebują wsparcia w jej transporcie, a to wsparcie daje najmniejszy nawet ruch. Wstawaj więc od biurka czy z kanapy możliwie jak najczęściej.