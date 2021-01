3 przepisy na pyszną kawę, którą z łatwością przygotujesz w domu

Dla wielu osób różnica między kawą przygotowywaną w domu, a tą robioną przez baristę jest ogromna. W końcu kawiarnie dysponują całą maszynerią do zaparzania tego rodzaju napoju, z opcjami ustawiania temperatury mleka, ilości piany, stosunku ilości ziaren do ilości wody. Jednak w domu również możesz przygotować kawę, którą wcześniej tylko kupowałeś poza nim.

5 przepisów na pyszną kawę

1. Cold brew

Jak sama nazwa wskazuje, cold brew jest przygotowywane na zimno, jednak inaczej niż kawa mrożona. Najpierw przez wiele godzin należy moczyć ziarna kawy, dzięki czemu zmniejszy się jej kwasowość i gorycz, a wzmocni zawartość kofeiny w przygotowanym naparze.

Składniki na 4 filiżanki:

80 g całych ziaren kawy

ok. 1 l zimnej wody

Sposób przygotowania:

Zmiel kawę do postaci grubo zmielonej. Następnie umieść ją w dużym dzbanku, dodaj wodę i zamieszaj. Całość przykryj folią lub gazą i odstaw na od 16 do 18 godzin do lodówki. Po upływie tego czasu wyłóż sitko o drobnych oczkach gazą lub filtrem do kawy i przelej napój do nowego naczynia. Gotowe!

2. Irish coffee

Czyli napój kawowy z dodatkiem whisky, który świetnie rozgrzeje w zimowy dzień.

Składniki:

świeżo zmielona kawa

2 łyżki bitej śmietany

1 łyżka cukru

4 łyżki whisky

Sposób przygotowania:

Zmiel kawę i zaparz ją, a następnie dodaj whisky i cukier i całość wymieszaj. Na koniec udekoruj napój u góry bitą śmietaną. Smacznego!

3. Kawa po turecku

Znana już od XV wieku, do dziś najchętniej spożywana właśnie w Turcji, gdzie oczywiście nazywa się po prostu kawą. Do jej przygotowania potrzebujesz specjalnego naczynia o nazwie tygielek. Bez problemu kupisz je np. w sklepach internetowych w sklepie do 30 zł.

Składniki:

2 łyżeczki kawy

100 ml zimnej wody

1 łyżeczka cukru (jeśli słodzisz)

opcjonalnie przyprawy: kardamon, cynamon

Sposób przygotowania:

Wsyp do tygielka drobno zmieloną kawę oraz cukier. Dodaj zimną wodę, a następnie postaw tygielek na małym ogniu i podgrzewaj, jednak nie doprowadzaj do wrzenia. Gdy zauważysz, że kawa zaczyna się gotować, odstaw ją do wystygnięcia, a następnie powtórz ten proces jeszcze dwa razy. Następnie odczekaj, aż fusy opadną na dno, a kawa ostygnie.

