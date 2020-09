Cynamon dobry nie tylko od święta. Działa na zdrowie na co dzień

Cynamon to zmielona kora cynamonowca. W Polsce najbardziej znany jest cynamon z cynamonowca cejlońskiego, inne popularne odmiany to cynamonowiec chiński i kamforowy. Uwielbiamy dodawać cynamon do słodkich potraw, jesiennej i zimowej herbaty, pierniczków, ponieważ nadaje im charakterystycznego smaku. Warto wiedzieć, że ma również wiele właściwości zdrowotnych.

Cynamon: właściwości zdrowotne

1. Zapobiega rozwojowi nowotworów

Cynamon zawiera aldehyd cynamonowy odpowiedzialny nie tylko za korzenny zapach przyprawy, ale wykazujący działanie antynowotworowe. Naukowcy z Uniwersytetu w Arizonie przeprowadzili badanie na myszach, z którego wynikło, że aldehyd pomaga pozbyć się z organizmu toksyn i zwalcza substancje kancerogenne. Badanie przeprowadzono w kierunku nowotworu jelita grubego, który wykazuje dużą agresywność.

2. Wspiera działanie układu pokarmowego

Cynamon, mimo że cejloński, należy do tzw. ziół szwedzkich, które pobudzają wydzielanie soków trawiennych, a one przeciwdziałają powstawaniu zaburzeń jelitowych. Cynamon wykorzystuje się również przy produkcji preparatów na biegunki, zaparcia, zatrucia pokarmowe. Ma on też zapobiegać powstawaniu wrzodów żołądka.

Co więcej, cynamon zapobiega rozwojowi grzybów Candida albicans w przewodzie pokarmowym. Należą one do rzędu drożdżaków, a cynamon zmniejsza ich ilość w organizmie i tym samym przeciwdziała problemom trawiennym oraz autoimmunologicznym.

3. Zapobiega chorobom przewlekłym i stresowi oksydacyjnemu

Cynamon to bardzo bogate źródło przeciwutleniaczy. Został zbadany według skali ORAC, która mierzy stężenie antyoksydantów w różnych składnikach i zajął 7. miejsce wśród wszystkich produktów spożywczych. Co więcej, w kategorii przypraw znajduje się na 1. miejscu jeśli chodzi o aktywność przeciwutleniającą i wyprzedził m. in. tymianek czy czosnek.

Zawarte w cynamonie antyoksydanty to polifenole, flawonoidy i kwas fenolowy, które pomagają zapobiegać chorobom przewlekłym (cukrzycy typu 2, otyłości) i zmniejszają ryzyko pojawiania się stresu antyoksydacyjnego, powodowanego przez aktywność wolnych rodników, które z kolei są neutralizowane przez zawarte w cynamonie przeciwutleniacze.

4. Wspiera pracę mózgu

Im wcześniej wprowadzi się profilaktykę chorób najczęściej pojawiających się u osób starszych, tym większe szanse, że u danej osoby się one nie pojawią. Jednym ze sposobów jest dodawanie do potraw cynamonu. Wspomaga on pracę mózgu, ponieważ blokuje w nim nadbudowywanie białka odpowiedzialnego za rozwój choroby Alzheimera. Z kolei skuteczność w zapobieganiu chorobie Parkinsona cynamon zawdzięcza benzoesanowi sodu, który ma właściwości odwracające procesy anatomiczne, biochemiczne i komórkowe, do których doszło w mózgu na skutek rozwoju choroby.

5. Wspiera walkę z wirusami

Cynamon nie bez przyczyny jest najczęściej stosowany w okresie jesienno-zimowym. To naturalny antybiotyk o właściwościach przeciwgrzybicznych i przeciwwirusowych. Szczególnie skuteczny jest wzmacniający odporność olejek cynamonowy, który chroni przed bakteriami wywołującymi przeziębienie i anginę.

6. Wspomaga odchudzanie

Cynamon należy do termogeników, czyli naturalnych środków wspomagających odchudzanie dzięki wykorzystaniu termogenezy. To zachodzący w organizmie proces, który wytwarza ciepło (i tu też kolejny powód, dlaczego pijemy herbatę z cynamonem w zimne dni) i pozwala utrzymać stałą temperaturę ciała. Cały ten proces wymaga od organizmu dużego wydatku energii, dzięki czemu masa ciała spada.

7. Cynamon w kosmetyce

Jako że cynamon wykazuje właściwości rozgrzewające, wykorzystuje się go w kosmetykach do kąpieli i pielęgnacji stóp, zwłaszcza tych przemarzniętych w zimie. Taką kąpiel stóp można przygotować sobie samodzielnie: wystarczy wymieszać dwie łyżeczki cynamonu ze szklanką mleka, szklanką wody i dwiema łyżkami oliwy. Następnie całość należy lekko podgrzać, przelać do miski i gotowe!

Co więcej, ze względu na opisane powyżej właściwości termogeniczne, cynamon jest składnikiem kremów i balsamów antycellulitowych. Z kolei eteryczny olejek cynamonowy wykorzystywany jest w perfumach, a także aromaterapii. Szczególnie często dodaje się cynamon do serii świątecznych kosmetyków, jako że to właśnie z Bożym Narodzeniem jego zapach bardzo się kojarzy. Olejek cynamonowy znajdziemy również w preparatach zmniejszających widoczność plam po trądziku.

Olejek cynamonowy często dodaje się także do płynów do płukania jamy ustnej, ponieważ chroni on przed bakteriami wywołującymi nieświeży oddech i infekcje. Co więcej, odświeża on oddech równie skutecznie jak substancje chemiczne, a jest składnikiem naturalnym. Dlatego można go też znaleźć w gumach do żucia.

Cynamon to również składnik słynnej maści tygrysiej, stosowanej przeciwbólowo, przeciwgorączkowo i przeciwzapalnie.

8. Cynamon w kuchni

Możliwości wykorzystania cynamonu w kuchni są bardzo szerokie. Począwszy od dodawania go do pierniczków i ciast, np. szarlotki i innych deserów, przez herbaty, kawy, kompoty czy nawet dania obiadowe, jak pierogi leniwe.

