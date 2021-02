9 nawyków, które pomogą ci schudnąć w zdrowy sposób

Diety, które wymagają drastycznych działań i obiecują szybkie rezultaty mogą początkowo pomóc, ale osoba na nich przebywająca będzie się bardzo męczyć i najprawdopodobniej szybko doczeka się efektu jo-jo – trudno bowiem długo wytrzymać wśród dietetycznych restrykcji, które dodatkowo mogą wpłynąć na metabolizm tak, że ponowne schudnięcie będzie jeszcze trudniejsze. Zdecydowanie lepszą opcją jest podejście do celu utraty wagi w sposób systematyczny, ale nie pośpieszny. Stopniowe wprowadzenie nowych i małych nawyków przyniesie upragniony skutek.

9 sposobów na zdrowe schudnięcie

Skup się na błonniku

I przyjmij, że każdego dnia będziesz przyjmować 30 g błonnika dziennie. Jak to sprawdzić? Istnieje wiele aplikacji, informujących o składach danych produktów, warzyw, owoców. Takie informacje znajdziesz również bez problemu w internecie, a często i na etykiecie produktu. Dlaczego błonnik? Badania wykazały, że ludzie, którzy zamierzali jeść około 30 g błonnika dziennie (a w rzeczywistości jedli 19 g), stracili w ciągu roku 17 500 kcal.

Ciesz się jedzeniem

Zwłaszcza w momentach, gdy stanowi przerywnik od pracy, w czasie lunchu. Bycie świadomym tego, co jesz, skupienie się na tej czynności pomaga uzyskać poczucie sytości i zmniejsza ogólny poziom stresu, jak zaznacza Ramsey Bergeron, trener osobisty i dietetyk.

Żuj gumę jako przekąskę

Badania pokazują, że podjadanie bezcukrowej gumy do żucia, która ma 2 kcal (lub tej z cukrem i 10 kcal) może później zmniejszyć głód i apetyt, chęć na podjadanie, a nawet zastąpić jedną kaloryczną przekąskę. To zawsze kaloryczna oszczędność, gdy zamiast 100 kcal przyjmuje się 2 kcal lub 10 kcal.

Przejdź z napojów gazowanych na wodę

To może trochę potrwać, jednak – jak zaznacza dietetyczka Karen Graham – dzięki tej zmianie można zaoszczędzić 4500 kcal w ciągu miesiąca. Jeśli początkowo nie możesz się przekonać do wody, dodaj do niej plasterek cytryny, grejpfruta, limonki, pomarańczą, miętę czy truskawkę, by ją w ten sposób „doprawić”.

Słodź napoje mniejszą ilością cukru

Zamiast łyżki stołowej użyj łyżeczki do herbaty – łyżka stołowa cukru to aż 50 kcal, a łyżeczka ma ich „tylko” 20. Jeśli i tak używasz łyżeczek, spróbuj zrezygnować z jednej. Oszczędzisz w ten sposób mnóstwo kalorii.

Pij wodę przed posiłkiem

Badanie opublikowane na łamach „Journal of the American Dietetic Association” dowodzi, że picie dwóch szklanek wody przed posiłkiem może sprawić, iż poczujesz się bardziej pełen i zmniejszysz przyjmowanie kalorii z posiłku o 13 procent.

Rozciągaj się

Jeśli pracujesz przy komputerze, wstawaj od niego co 30 minut na minutę i rozciągaj się. Możesz sobie w tym celu ustawić przypomnienia na telefonie. Dzięki temu stracisz nawet 45 kcal dziennie, które – zsumowane w dłuższym przedziale czasowym – dadzą całkiem konkretny ubytek 16 425 kalorii rocznie.

Idź na spacer po posiłku

To nie zawsze jest możliwe, ale choć po obiedzie czy kolacji warto się przejść, by wspomóc zdrowe trawienie i trochę się rozruszać. Już 5-minutowy spacer trzy razy dziennie pozwala zaoszczędzić 70 kcal.

Postaw na trening siłowy

Ten rodzaj treningu jest najskuteczniejszym, jeśli chodzi o poprawę funkcji metabolicznych. Pozwala się zregenerować i zbudować beztłuszczową masę mięśniową. Wystarczy godzina treningu (również podzielona na dwie części) w tygodniu, by stracić około 440 kcal w ciągu siedmiu dni.

