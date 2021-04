Czym zamienić skrobię kukurydzianą? 5 propozycji

Często możesz nawet na to nie zwracać uwagi, ale skrobia kukurydziana stanowi ważny składnik wielu dań: czy to pikantnych sosów (zagęszcza je) czy słodkich ciast (a konkretnie ich nadzienia).

Skrobia kukurydziana ma postać białego proszku, a że wytwarza się ją z ziaren kukurydzy, stanowi produkt bezglutenowy, czego nie można powiedzieć o wielu innych zagęszczaczach. Jednak poza tym skrobia nie posiada wielu walorów zdrowotnych, zawiera niewielkie ilości minerałów, witamin i składników odżywczych. Warto ją więc zastąpić innymi, nierzadko bardziej dobroczynnymi produktami.

Zamienniki skrobi kukurydzianej

1. Mąka z tapioki

Tak jak skrobia kukurydziana, jest bezglutenowa i nie ma smaku. To dobry składnik do zagęszczania sosów, pieczenia kruchych ciast i smażenia na patelni. Pamiętaj jednak, że nie wytrzymuje działania gorąca tak dobrze, jak inne zamienniki skrobi, dlatego lepiej nie używać jej do gotowania.

2. Mąka uniwersalna

Choć w formie klasycznej nie jest bezglutenowa (ale i takie jej wersje można znaleźć w internecie), to do zagęszczania sosów, zup oraz nadzień do ciast nadaje się znakomicie.

3. Mąka ryżowa

Mąka ryżowa najlepiej sprawdzi się jako produkt używany do smażenia na patelni, także na głębokim tłuszczu. Można jej użyć również do pieczenia ciastek, ponieważ je zmiękcza.

4. Mąka ziemniaczana

Sprawdzi się jako zamiennik skrobi w potrawach pikantnych: do smażenia, zagęszczania sosów. Podczas robienia sosów można ją dodać na samym końcu, a nie już na etapie robienia zasmażki.

5. Maranta trzcinowata

W przeciwieństwie do pozostałych produktów, nie jest w Polsce tak popularna, jej trwałość też nie należy do najdłuższych. Maranta trzcinowata (dostępna głównie w internecie) nada jednak sosom pięknego błysku.

Czytaj też:

5 zdrowych mąk do różnorodnych wypieków. Jakie mają właściwości odżywcze?