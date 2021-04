Syrop daktylowy: zdrowy zamiennik miodu i cukru

Syrop daktylowy to specjał bardzo popularny w kuchni azjatyckiej. Uznawany jest za zdrowy zamiennik cukru i miodu, który ma szereg walorów prozdrowotnych. Poprawia odporność, wzmacnia układ nerwowy, obniża stres – i jest pyszny! Co warto wiedzieć o syropie daktylowym i do czego go stosować?

Czym jest syrop daktylowy?

Syrop daktylowy to sok z daktyli. Jest on bardzo słodki, ma zwartą i brązową konsystencję, która trochę przypomina miód. Z tego względu bywa nazywany daktylowym miodem. Ma dużo kalorii (w 100 g aż 270), dlatego nie powinno się go zbyt często spożywać. Warto jednak włączyć go do swojej diety, bo zawiera szereg substancji odżywczych.

Właściwości daktylowego miodu

Syrop z palmy daktylowej zawiera:

witaminę A – która wzmacnia wzrok i poprawia kondycję skóry

witaminy z grupy B, które wzmacniają układ nerwowy, poprawiają kondycję skóry, włosów i paznokci

witaminę C – która poprawia odporność i stanowi barierę ochronną dla wirusów i bakterii

witaminę E – która jest nazywana witaminą młodości, chroni przed działaniem wolnych rodników

wapń



potas

magnez

Wpływ syropu daktylowego na zdrowie

Syrop daktylowy wykazuje działanie przeciwzapalne i przeciwbakteryjne, dzięki czemu wzmacnia odporność. Zawiera substancje, które są porównywane do salicylanów, a które działają przeciwbólowo. Pomaga budować barierę ochronną, która zapobiega szkodliwym działaniom wirusów i bakterii.

Dzięki zawartości potasu sok z palmy daktylowej wzmacnia funkcjonowanie układu krążenia, poprawia krzepliwość i przepustowość naczyń, nie dopuszczając do rozwoju chorób sercowo-naczyniowych. Chroni przed rozwojem niedokrwistości, poleca się więc go osobom, które chorują na anemię. Mogą go również włączyć do diety kobiety, które mają obfite miesiączki.

Zawarty w soku magnez z kolei wzmacnia pracę układu nerwowego, buduje komórki nerwowe, poprawia pamięć, koncentrację. Niweluje oznaki zmęczenia i rozdrażnienia, odpowiada za prawidłowy sen. Pomaga utrzymać higienę psychiczną, zapobiega obniżeniu nastroju.

Wykorzystanie syropu daktylowego

Sok z palmy daktylowej jest bardzo słodki i ma charakterystyczny daktylowy smak. Można go wykorzystać do słodzenia domowych deserów, które dzięki temu będą zdrowsze niż wtedy, gdy użyjemy zwykłego cukru. Świetnie sprawdzi się do domowych wypieków, ciast, naleśników, omletów, placków.

Można również dodawać go do jaglanki czy owsianki na zdrowe śniadanie. Sprawdzi się jako dodatek do posiłków dla dzieci, dzięki czemu będą słodsze i wzbogacone o wartości odżywcze.

Kto nie powinien spożywać syropu daktylowego?

Sok z palmy daktylowej nie jest polecany dla wszystkich. Ze względu na dużą zawartość cukru nie powinny spożywać go osoby cierpiące na cukrzycę. Z diety powinni go wyłączyć również alergicy i osoby, które cierpią na choroby jelit.

Przepis na jaglankę z użyciem syropu daktylowego

Składniki

0,5 szklanki kaszy jaglanej

2 szklanki mleka roślinnego (np. owsianego czy migdałowego)

1 łyżeczka syropu daktylowego

1 gruszka

2 duże śliwki

orzechy i rodzynki do posypania

Przygotowanie

Kaszę jaglaną opłukujemy na przemian w zimnej i ciepłej wodzie, żeby wypłukać gorycz. Można ją również sparzyć wrzątkiem Przepłukaną kaszę zalewamy mlekiem roślinnym, dodajemy łyżeczkę masła (aby rozpuściły się witaminy w tłuszczu) i gotujemy pod przykryciem na wolnym ogniu W trakcie gotowania dodajemy łyżeczkę syropu daktylowego, pokrojoną w kostkę gruszkę i śliwki. Od czasu do czasu mieszamy, żeby kasza się nie przypaliła Po 15 minutach zdejmujemy kaszę z kuchenki i odstawiamy do wystudzenia Przekładamy kaszę do miseczek, posypujemy rodzynkami i orzechami Gotowe!

