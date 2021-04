Prebiotyki a probiotyki. Co to jest, jak działa i czym się różni?

Probiotyk i prebiotyk – znamy te nazwy, jednak nie zawsze są one dla nas w pełni zrozumiałe. Probiotyki, czyli bakterie probiotyczne, to ważny składnik flory bakteryjnej jelit. Dbają one o utrzymanie równowagi pomiędzy „dobrymi” i „złymi” bakteriami, chroniąc przed nadmiernym namnażaniem się patogenów np. drożdżaków i wspierając funkcjonowanie naszego układu immunologicznego. Czym jednak są prebiotyki? Dlaczego są ważne? Wyjaśniamy kluczowe kwestie związane z pro- i prebiotykami.

Probiotyk a prebiotyk

Probiotyk i prebiotyk to nie to samo. Probiotyki to żywe kultury bakterii m.in. bakterie kwasu mlekowego, które naturalnie występują w naszych jelitach, pełniąc wiele ważnych funkcji. Możemy je przyjmować w postaci leków i suplementów diety, jak również dostarczać do organizmu wraz z pożywieniem.

Probiotyki działają osłonowo na jelita, utrzymując równowagę mikroflory bakteryjnej oraz wspierając funkcjonowanie nie tylko układu pokarmowego, ale także całego organizmu. Nie bez powodu mówi się, że za odporność naszego organizmu odpowiada zdrowie jelit. Jest w tym stwierdzeniu sporo prawdy, bo odpowiednia ilość i jakość pożytecznej mikroflory jelitowej usprawnia funkcjonowanie układu odpornościowego, chroniąc nas przed różnymi chorobami. Zaburzenia mikroflory jelitowej skutkują większą podatnością na infekcje sezonowe, przyczyniają się do rozwoju alergii, cukrzycy i nowotworów, a także mają wpływ na funkcjonowanie naszego układu nerwowego, sprzyjając rozwojowi depresji oraz zaburzeń nastroju.

Prebiotyki to węglowodany – oligosacharydy i polisacharydy, które dostarczamy do organizmu wraz ze spożywanymi pokarmami roślinnymi. To związki, które ulegają fermentacji w jelicie grubym; większość z nich wchodzi w skład błonnika pokarmowego. Prebiotyki stanowią pożywkę, dzięki której pożyteczne bakterie jelitowe mogą odpowiednio szybko się namnażać i prawidłowo pełnić swoje funkcje w organizmie. Brak prebiotyków w diecie skutkuje zaburzeniami mikroflory jelitowej, nawet jeżeli nie stosujemy antybiotyków i dostarczamy do organizmu probiotyki. Do prebiotyków zaliczamy m.in. celulozę, inulinę oraz pektyny.

Jak działają prebiotyki?

Jak już zostało wspomniane, prebiotyki ułatwiają namnażanie się pożytecznych bakterii jelitowych oraz wpływają na jakość mikroflory jelit. Dzięki nim probiotyki mogą zwiększyć swoją aktywność, a także skutecznie opierać się działaniu niekorzystnych czynników m.in. zaburzeń związanych ze zmianą pH treści jelitowej. Prebiotyki pełnią także inne i nie mniej ważne funkcje. W związku z tym, że nie ulegają rozkładowi wskutek działania kwasu żołądkowego i są obecne w błonniku pokarmowym, oczyszczają jelita ze złogów kałowych, przyśpieszają przemianę materii, pomagają regulować ciśnienie tętnicze krwi, jak również hamują nadmierny apetyt i chronią przed wieloma chorobami dietozależnymi.

Naturalne prebiotyki

Prebiotyki możemy dostarczyć do organizmu wraz z odpowiednio skomponowaną dietą. Znajdziemy je w m.in.:

zbożach z pełnego przemiału i powstających z nich produktach pełnoziarnistych,

czosnku,

cebuli,

zielonych warzywach liściastych,

owocach drobnopestkowych,

owocach cytrusowych,

daktylach,

orzechach,

nasionach roślin strączkowych.

Żywność prebiotyczna pozwala zadbać o utrzymanie równowagi mikroflory jelit, jednak musimy wiedzieć, że dobre zdrowie i kondycja całego organizmu zależą od naszego zdrowego rozsądku. Nadmiar żywności o potencjalnie prebiotycznym działaniu, jak również nadmierne spożycie błonnika pokarmowego pod postacią naturalnej żywności i suplementów działa na szkodę naszego organizmu. Nadmiar błonnika w diecie może utrudniać przyswajanie składników odżywczych oraz zaburzać motorykę jelit, prowadząc do powstawania zagrażających naszemu zdrowiu zatorów jelitowych oraz uciążliwych zaparć i innych problemów zdrowotnych.

Czytaj też:

Znaleziono drożdże, które hamują rozwój bakterii chorobotwórczych. Znajdują się w kefirze