Większość osób nie ma pojęcia, jak ważną funkcję pełnią w ludzkim organizmie jelita. Dzięki nim możemy przyswajać składniki odżywcze z pożywienia, w odpowiedni sposób je wykorzystać i wydalać to, czego organizm nie jest w stanie strawić. W jelicie cienkim zachodzą procesy trawienia oraz wchłaniania; jelito grube uczestniczy w procesach odzyskiwania życiodajnej wody i elektrolitów z masy kałowej, bierze udział w procesach detoksykacyjnych oraz umożliwia wydalanie niepotrzebnych substancji z organizmu. Jakie jeszcze funkcje pełnią jelita i w jaki sposób o nie zadbać?

Funkcje jelit w organizmie człowieka

Jelito cienkie i jelito grube to organy ludzkiego układu pokarmowego. To właśnie w jelitach przebiega ważny proces trawienia pokarmów, pozyskiwania z nich składników odżywczych oraz wydalania szkodliwych produktów przemiany materii. Dzięki jelitom możemy mieć siłę i energię do życia, nasz organizm sam wytwarza niektóre witaminy (np. witamina K i witaminy z grupy B) i odpiera ataki chorobotwórczych drobnoustrojów.

Liczne badania udowodniły, że zdrowie jelit przekłada się na ogólną odporność organizmu oraz kondycję psychiczną – dzieje się tak, gdyż to właśnie w jelitach produkowany jest jeden z kluczowych hormonów szczęścia. Zdrowie jelit wpływa też na wygląd naszej sylwetki, kondycję fizyczną oraz jakość życia, bo wszystkie dolegliwości jelitowe utrudniają normalne funkcjonowanie.

Zdrowie jelit ma znaczenie! 4 rzeczy, za które podziękują ci jelita

1. Odpowiednio zbilansowana, zdrowa dieta

Jesteśmy tym, co jemy, dlatego chcąc zadbać o zdrowie jelit, musimy przede wszystkim skupić się na prawidłowym odżywianiu. Dzięki niemu nasze jelita i zasiedlające je ważne dla zdrowia mikroorganizmy podziękują nam nie tylko efektywną pracą, ale także poprawą ogólnego samopoczucia i stanu zdrowia.

Dieta dla zdrowych jelit to podstawa w walce o długie i dobre życie, bo nieprawidłowo funkcjonujący układ pokarmowy oraz powiązane z jego pracą organy i inne układy to jedna z przyczyn rozwoju wielu bardzo poważnych chorób, w tym m.in. nowotworów.

Chcąc poprawić zdrowie i funkcjonowanie jelit, trzeba włączyć do codziennej diety ważne dla utrzymania odpowiedniej jakości i ilości pożytecznej mikroflory jelitowej pokarmy, m.in.:

fermentowane napoje mleczne (kefir, maślanka, kwaśne mleko),



produkty pełnoziarniste,



kiszonki (kiszona kapusta, kiszone ogórki),



świeże warzywa



i owoce drobnopestkowe.

Podstawą zdrowia jelit są produkty dostarczające do naszego organizmu probiotyki (pożyteczne bakterie kwasu mlekowego) i prebiotyki (niezbędne do utrzymania odpowiedniej ilości i jakości substancje odżywcze dla mikroflory jelitowej). Naturalne probiotyki znajdziemy w kiszonkach i fermentowanych napojach mlecznych; źródłem prebiotyków jest cykoria, cebula, por, czosnek, karczochy, szparagi, banany oraz zawierające inulinę zboża.

Dla zdrowia jelit z codziennego jadłospisu trzeba wyeliminować słodycze, ciężkostrawne, tłuste mięsa, fast-foody, słodkie napoje gazowane oraz inną żywność wysoko przetworzoną.

2. Zdrowy tryb życia

Jelita do prawidłowego funkcjonowania potrzebują pobudzającego „treningu”. Ruszając się, wpływamy na poprawę funkcjonowania jelit oraz dbamy o odpowiednie dotlenienie każdego organu w naszym organizmie.

Chcąc zadbać o jelita, wystarczy kilkanaście minut umiarkowanej aktywności fizycznej każdego dnia. Codzienny spacer, jazda na rowerze, pływanie czy bieganie to inwestycja nie tylko w zdrowie jelit, ale także dłuższe życie.

3. Regularne odżywianie i nawadnianie organizmu

Na zdrowie jelit wpływa nie tylko jakość spożywanych pokarmów, ale także ich ilość i regularne dostarczanie do organizmu kolejnych porcji pożywienia. Ważne jest również picie odpowiedniej ilości wody, która niezbędna jest do przebiegu większości procesów biologicznych. Mało pijąc i odżywiając się nieregularnie, wpływamy negatywnie na tempo metabolizmu i przebieg procesów trawiennych.

4. Rezygnacja z używek

Alkohol, papierosy i inne substancje psychoaktywne wpływają na pracę jelit i powodują osłabienie bakterii jelitowych, które nie mogą skutecznie wspierać funkcjonowania układu immunologicznego i odpierać ataków drobnoustrojów, które dostają się do organizmu drogą pokarmową. Rezygnując z używek, nie tylko dbamy o jelita, ale także znacząco zwiększamy swoje szanse na dożycie w dobrym zdrowiu późnej starości.

