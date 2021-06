Co zrobić z resztkami jedzenia? Oto 12 kreatywnych pomysłów

Marnowanie żywności jest coraz większym problemem w krajach rozwiniętych. Każdego roku w Unii Europejskiej na śmietnik trafia ponad 80 mln ton jedzenia. Z danych Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego wynika, że Polacy wyrzucają rocznie niemal 5 mln ton jedzenia. W związku z tym UE postanowiła wprowadzić dodatkowe regulacje, które mają pomóc w walce z marnowaniem żywności. Od marca 2021 przedsiębiorcy mogą przekazywać na cele społeczne żywność po upływie daty minimalnej trwałości.

Termin przydatności do spożycia i data minimalnej trwałości – różnice

Przy okazji UE chce także wprowadzić zmiany w przepisach dotyczących informacji na etykietach produktów spożywczych. Wiele osób źle interpretuje to, co jest na nich napisane. Termin przydatności do spożycia oznacza (np. należy spożyć do...) oznacza, że spożycie danego produktu po upływie wskazanej daty może mieć szkodliwe skutki dla naszego organizmu.

Z kolei data minimalnej trwałości oznacza, że po upływie wskazanej daty żywność zachowuje optymalne jakościowe walory pod warunkiem jej właściwego przechowywania. – Upływ tej daty sam w sobie jeszcze nie znaczy, że żywność staje się w jakikolwiek sposób niebezpieczna dla konsumenta – podkreśla dr Agnieszka Szymecka-Wesołowska, prawniczka Centrum Prawa Żywnościowego.

Kreatywne sposoby wykorzystania resztek jedzenia

Aby zmniejszyć problem marnowania żywności, warto pomyśleć o wykorzystywaniu tego, co nam zostanie np. obierek czy skórek. Podpowiadamy, w jaki sposób można wykorzystać resztki jedzenia.

1. Obierki z ziemniaków



Bardzo zdrowe są obierki z ziemniaków - zawierają dużo mniej tłuszczu, cholesterolu i sodu niż pozostałe części warzywa, a ponadto są też cennym źródłem witamin B oraz C. Jedząc skórki z ziemniaka znacznie szybciej nasycimy żołądek. Ponadto obierki można posypać solą czy ziołami i upiec jako chipsy w piekarniku. Mogą także posłużyć jako zamiennik dla bułki tartej. Pomagają one w regulowaniu poziomu cukru we krwi. Można je ugotować - wywar ma właściwości lecznicze i pomoże rozpuszczać kamienie nerkowe.



Przykładanie skórki z ziemniaka do skóry to prosty patent na łagodzenie oparzeń. Dzięki zawartości przeciwutleniających związków fenolowych obierki wykazują właściwości wybielające, a także doskonale sprawdzą się jako okład na rany, ponieważ mają właściwości przyspieszające gojenie się skóry.





2. Pieczywo



Pieczywo jest jedynym z najczęściej marnowanych produktów żywnościowych w naszym kraju. Przede wszystkim, jeśli kupiliśmy za dużo pieczywa, warto je zamrozić. Jeśli jest już za późno i bułki czy chleb zrobiły się czerstwe, zamiast wyrzucać można zrobić tosty francuskie - wystarczy tylko mleko roztrzepane z jajkiem i cukrem. Jeśli nie mamy akurat ochoty na tosty, możemy zetrzeć pieczywo na tarce i schować powstałą w ten sposób bułkę tartą w szczelnym pojemniku. Namoczone bułki czy kromki chleba można także dodać do farszu.



3. Skórka od arbuza



Skórka od arbuza zazwyczaj ląduje w koszu na śmieci. A jest to spory błąd. Jej wewnętrzna, jasnozielonkawa część jest jadalna i ma wiele właściwości prozdrowotnych - m.in. jest źródłem łatwo przyswajalnego błonnika. Ponadto, zawiera potas, który reguluje gospodarkę wodną w organizmie. Z badań wynika, że skórka jest także źródłem aminokwasu - cytruliny, który pomaga obniżać ciśnienie krwi i wspomaga układ odpornościowy. Skórkę można także wykorzystać jako naturalny kosmetyk - ma właściwości ściągające, dlatego idealnie nadaje się do oczyszczania skóry.



4. Fusy z kawy



Prosty sposób na zneutralizowanie brzydkich zapachów w lodówce? Wysyp trochę mielonej kawy na talerzyk i postaw w lodówce. Fusy do kawy idealnie sprawdzą się także jako naturalny nawóz do roślin. Jest to także sprawdzony sposób na poprawę struktury gleby. Można ich również użyć do ściółkowania roślin.



5. Pestka awokado



Pestka awokado ma właściwości antyoksydacyjne. Zawiera również mnóstwo związków fitochemicznych i sporo błonnika. Aby skorzystać z dobrodziejstw pestki wystarczy wysuszyć ją przez 2-3 dni na słońcu, włożyć do plastikowego woreczka i rozbić za pomocą młotka. Następnie należy wrzucić ją do blendera i gotowe. Uzyskany proszek można dawać do koktajli, owsianek czy jako posypka do kanapek.



6. Pestki dyni



Zazwyczaj kupując dynię wykorzystujemy tylko środek, a skórkę i pestki wyrzucamy do śmieci. Tymczasem pestki dyni to idealne źródło witaminy B i C, a także błonnika, wapnia, żelaza i fosforu. Pestki trzeba dokładnie opłukać, wytrzeć i wysuszyć w piekarniku w temperaturze 100 stopni. Po wystygnięciu wystarczy zamknąć je w słoiku.



7. Skórka cytrynowa



Skórka cytrynowa czy pomarańczowa przyda się jako naturalny odświeżacz powietrza. Wystarczy położyć ją na ciepłym kaloryferze. Warto również zetrzeć ją na tarce i wysuszyć, a następnie wykorzystać do wypieków - w takiej formie będzie świeża przez około tydzień. Jest niskokaloryczna i bardzo bogata w błonnik, zawiera także spore ilości witaminy C. Ekstrakt ze skórki cytrynowej wykazuje silne działanie antybakteryjne.



8. Skórki od bananów



Skórka od banana to doskonałe źródło fosforu, magnezu, potasu i wapnia. Mają fantastyczne działanie na nasze zęby - wystarczy masować wewnętrzną częścią skórki zęby przez około 2 minuty. Skórki można wykorzystać także w ogrodzie - przydadzą się jako naturalny odstraszacz mszyc. Wystarczy pociąć ją na małe kawałki i zakopać wokół roślin na głębokości kilku centymetrów.



9. Skorupki z jajek



Skorupki z jajek sprawdzą się idealnie jako nawóz wapniowy. Można je stosować zarówno do roślin domowych w doniczkach, jak i do roślin ogrodowych. Wystarczy pokruszyć skorupki i rozsypać je pod roślinami lub zmielić na drobny proszek i rozsypać wokół rośliny. Płynny nawóz stworzymy poprzez zalanie zagotowaną wodą i odstawienie na 7 dni.



10. Zwietrzałe wino



Wino zazwyczaj bardzo szybko wietrzeje. To jednak nie oznacza, że powinniśmy się go pozbyć. Pozostałości można zamrozić w foremkach do robienia kostek lodu, a następnie wykorzystywać do gotowania bigosu, gulaszu czy drinków.



11. Liście brokułów



Liście brokułów mogą aż w 90 proc. zaspokajać dzienne zapotrzebowanie na witaminę A. Dla porównania popularne różyczki tylko w 3 proc. Liście najlepiej wykozystać w sałatkach czy surówkach.



12. Obierki z jabłek



Kawałki jabłka mogą zastąpić pochłaniacz zapachów w lodówce. A obierki warto zagotować z cynamonem i plasterkiem cytryny, a następnie dodać kilka liści herbaty. Tak przygotowany specjalny napar będzie idealny na długie, jesienne wieczory. Czytaj też:

