Które warzywa są najzdrowsze? Powstał specjalny ranking

Nieregularne posiłki i długie przerwy między nimi, objadanie się na noc czy oparcie dziennego jadłospisu na fast-foodach i produktach wysokoprzetworzonych z pewnością nie pomoże w utrzymaniu dobrego zdrowia. Dlatego niezwykle ważne jest, aby nie zapominać o produktach pełnoziarnistych, a także warzywach i owocach. Dobre odżywienie organizmu ma wpływ na to, jak zareaguje on na bakterie, wirusy i drobnoustroje.

Warzywa powinny być uwzględnione w każdej diecie. Dietetycy zalecają spożywanie pięciu porcji warzyw lub owoców każdego dnia. Zawierają one nie tylko dużo błonnika, ale są bogate w składniki odżywcze oraz minerały, które poprawiają metabolizm. A w efekcie prowadzą do spalania tłuszczu i utraty wagi. Poza tym są bardzo smaczne i mogą stanowić podstawę wielu dań.

Lista najzdrowszych warzyw

Naukowcy z Amerykańskiego Centrum Kontroli Chorób i Prewencji opublikowali listę 20 najzdrowszych warzyw na świecie. W klasyfikacji wzięto pod uwagę zawartość 17 witamin i składników mineralnych, które WHO uważa za najważniejsze dla zachowania zdrowia. Przy tworzeniu rankingu zwracano uwagę m.in. na zawartość oraz gęstość 17 witamin i składników mineralnych takich jak m.in. witamina D, witamina C, witamina E, witamina K, witaminy B6 oraz B12, a także wapń, żelazo, potas oraz cynk. To właśnie one zostały przez Światową Organizację Zdrowia uznane za najbardziej pomocne przy zmniejszaniu ryzyka chorób nowotworowych, nadciśnienia, chorób serca, oraz ogólnego stanu zdrowia naszego organizmu.

Które warzywa są najzdrowsze? - lista

10. Kapusta

Kapusta jest bogatym źródłem potasu, który odgrywa ważną rolę w regulacji ciśnienia krwi. Jest również źródłem glutaminy – aminokwasu o właściwościach przeciwzapalnych. To wyjaśnia, dlaczego nasze babcie nakładały rozgniecione liście kapusty na bolące stawy. Zawiera dużo witaminy K, która wpływa na funkcjonowanie układu nerwowego, a przede wszystkim na układ krwionośny.



Badacze podkreślają, że kapustę można spożywać w różnych formach - kiszona, gotowana, surowa - i zawsze będzie tak samo zdrowa. Jej moc zdrowotna to 62,49.



9. Sałata rzymska



Badacze udowodnili, że regularne spożywanie sałaty rzymskiej korzystnie wpływa na wzrok, dzięki zawartej w niej luteinie. Warzywo to jest także niezwykle cennym źródłem witaminy A i C oraz witamin z grupy B. W jej składzie znajdziemy także kwas foliowy. Sałata rzymska ma moc zdrowotną 63,48.



8. Pietruszka



Pietruszka ma mało kalorii, ale jest bogata w ważne składniki odżywcze, takie jak witaminy A, K i C. Pomaga w leczeniu kamicy moczowej, łagodzi nerwobóle, przyspiesza trawienie, usuwa wzdęcia, a także poprawia wzrok i cerę i wzmacnia serce. Jest bardzo bogata w potas i żelazo oraz witaminę C, E i beta-karoten. Jej moc zdrowotna została określona na 65,59.



7. Sałata masłowa



Sałata jest prawdziwą bombą witaminową. Znajdziemy w niej witaminę C i E, magnez, potas, wapń, błonnik pokarmowy i kwas foliowy. Warzywo to pozwala utrzymać prawidłową wagę ciała. Zawiera przeciwutleniacze, które pozwalają chronić organizm przed wyrodnieniem plamki żółtej. Ponadto pozwala wzmocnić układ nerwowy, zwiększa odporność i poprawia trawienie. Moc zdrowotna tego warzywa to 70,73.



6. Cykoria



Cykoria to jedno ze zdrowszych warzyw, którego Polacy jeszcze nie zaczęli w pełni doceniać. Dzieje się tak ze względu na jej dość specyficzny smak, który nie każdemu odpowiada. Jedną z ogromnych zalet cykorii, oprócz tego, że dostarcza ona do naszego organizmu duże ilości witaminy C, A, E, K oraz witamin z grupy B jest to, że zawiera także, m.in. mangan, potas, fosfor, miedź, cynk, magnez oraz żelazo.

Znajdziemy w niej też inulinę, czyli naturalny prebiotyk, dzięki któremu pożyteczne bakterie w naszych jelitach mogą się namnażać i efektywnie bronić nas przed drobnoustrojami. Niska kaloryczność cykorii oraz jej niski indeks glikemiczny sprawiają, że jest to doskonałe warzywo dla osób na diecie. Jej moc zdrowotna to 73,36.



5. Szpinak



Dla wielu osób szpinak kojarzy się wyłącznie z koszmarem z dzieciństwa. Tymczasem warzywa te mają bardzo silne działanie prozdrowotne. Szpinak zawiera wiele przeciwutleniaczy w postaci beta karotenu, luteiny i zeaksantyny, które wpływają korzystnie m.in. na wzrok. W liściach znajdziemy też wiele folianów oraz witaminy C, E, A oraz K.

Zawarty w szpinaku błonnik pokarmowy wspomaga prawidłową pracę układu pokarmowego. Spożywanie regularne szpinaku pozwala zwalczyć stres oksydacyjny i zmniejsza ryzyko miażdżycy czy nadciśnienia tętniczego. Przy tym szpinak jest niskokaloryczny w 100 gramach są zaledwie 22 kalorie.

Szpinak ma moc zdrowotną na poziomie 86,43.



4. Burak ćwikłowy

Buraki zasługują na miano „superfoods”. Te niepozorne warzywa zawierają mnóstwo drogocennych składników odżywczych, które pozytywnie wpływają na zdrowie. Są naturalnie bogate w żelazo, którego niedobór może powodować anemię i niski poziom czerwonych krwinek w organizmie. Buraki mogą również pomóc organizmowi lepiej wchłaniać żelazo, co poprawia krążenie krwi i zdolność czerwonych krwinek to transportu tlenu.





Związek, który nadaje burakom ich ciemnoczerwoną barwę, został powiązany z redukcją nowotworów złośliwych i zmian przedrakowych. Regularne spożywanie buraków może pomóc w zapobieganiu zawałom serca i innym problemom sercowo-naczyniowym, ponieważ mają one zdolność obniżania ciśnienia krwi, a tym samym pomagają powstrzymać rozwój nadciśnienia.

Jego moc badacze ocenili na 89,08.



3. Boćwina

Boćwina to inaczej burak liściowy, charakteryzujący się mięsistymi liśćmi. Boćwina i botwinka cechują się dużą zawartością prowitaminy A. Ponadto, boćwinka jest cennym źródłem białka, żelaza, wapnia, witaminy K, A i C, kwasu foliowego oraz witaminy z grupy B, szczególnie B1 i B2. Dostarcza także organizmowi dużych ilości karotenu.





Jej moc zdrowotna wynosi 89,27.



2. Kapusta pekińska

Kapusta pekińska to wyjątkowo cenne źródło prowitaminy A, która korzystnie działa na kondycję zębów, oczu, paznokci i włosów oraz skóry i kości. Jest bogata w błonnik, witaminę C, K oraz A. Ma działanie antyoksydacyjne i przeciwbakteryjne, a także przeciwnowotworowe i przeciwzapalne.



Ma moc zdrowotną na poziomie 91,99.



1.Rukiew wodna

Rukiew zawiera mnóstwo witaminy C oraz prowitaminy A, dzięki czemu ma korzystne działanie na skórę i paznokcie. Ponadto, pomaga w obniżaniu cholesterolu i trójglicerydów. Ma również silne właściwości przeciwnowotworowe. Co ciekawe, palacze spożywający przez 8 tygodni porcję ok. 85 g rukwi mieli o 20 proc. mniej uszkodzeń DNA białych krwinek i o 10 proc. większą zdolność pochłaniania reaktywnych form tlenu, czyli wolnych rodników. Jest moc zdrowotna jest równa 100.Czytaj też:

Mięso z grilla plus piwo? Dietetyk: Porcja karkówki to 500 kcal, kawałek kiełbasy 300