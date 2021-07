Naukowcy z Harvardu: Owoce i warzywa bogate we flawonoidy mają dobry wpływ na pamięć

Co robić, by nasz mózg działał sprawnie aż do późnej starości? Po 20 latach badań udowodniono, że jedzenie bogate w fitozwiązki naturalnie występujące w roślinach może nawet o 38 proc. ograniczyć ryzyko zaburzeń funkcji poznawczych związanych z procesem starzenia.

Jeśli chcemy, by nasz mózg działał prawidłowo, a nasz umysł długo był ostry jak brzytwa, wystarczy każdego dnia zjadać 3 porcje kolorowych warzyw lub owoców zawierających flawonoidy – wynika z najnowszych badań naukowców z Uniwersytetu Harvarda, które opublikowano na łamach „American Academy of Neurology”. Chcesz mieć dobrą pamięć? Nie zapomnij o flawonoidach! Po przeanalizowaniu danych pochodzących od ponad 50 tys. osób okazało się, że najlepsze właściwości pod tym względem mają rośliny o żółtej, pomarańczowej lub czerwonej skórce – zwłaszcza bogate we flawony grejpfruty, marchewki, pomarańcze, jabłka, papryka czy truskawki – dzięki którym można aż o 38 proc. ograniczyć ryzyko pogorszenia funkcji poznawczych związanych z utratą pamięci, orientacji w przestrzeni czy koncentracji na wykonywanych działaniach. Zdaniem badaczy regularne sięganie po takie pokarmy może odmłodzić nasz mózg o około 3 lub 4 lata. Nieco gorzej wypadły rośliny zawierające antocyjany, czyli m.in. borówki, jeżyny lub czereśnie, które o 24 proc. zmniejszają zagrożenie problemów z pamięcią. twitter Im więcej żółtych lub pomarańczowych owoców i warzyw, tym lepiej dla naszego mózgu Średni wiek kobiet biorących udział w badaniach naukowców z Uniwersytetu Harvarda wynosił 48 lat. Mężczyźni byli nieco starsi i mieli przeciętnie około 51 lat. W przypadku osób, które na co dzień jadły najwięcej pokarmów zawierających flawonoidy (czyli zgromadzone głównie w skórce naturalne związki chroniące rośliny m.in. przed szkodliwym działaniem promieni ultrafioletowych i nadają im barwę oraz smak) ryzyko ograniczenia funkcji poznawczych było o około 20 proc. mniejsze niż w przypadku pozostałych uczestników badań, których codzienna dieta była uboga w te składniki. W czym jest najwięcej flawonoidów? Za najlepsze naturalne źródła uchodzą poniższe pokarmy, które zawierają różne rodzaje flawonoidów. Oto lista. Flawanony: pomarańcze, grejpfruty,

Flawony: seler, czerwona papryka, pietruszka, czerwony pieprz, tymianek, cytryna,

Flawonole: czarny bez, jabłka, ciemne winogrona, czerwona cebula, brokuł, sałata, czerwona kapusta

Antocyjany: czarny bez, borówka czernica, czarna porzeczka, aronia, truskawki, wiśnie, ciemne winogrona, czerwone wino,

Flawanole: czerwone wino, czekolada, herbata, kiwi, jabłka,

Izoflawony: rośliny strączkowe, soja i jej produkty.

