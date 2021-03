Co musisz wiedzieć o pomarańczach w kontekście zdrowia?

Pomarańcze cieszą się popularnością przez cały rok. Latem dają orzeźwienie, zimą stanowią doskonałe źródło witaminy C, która wspomaga odporność organizmu. Do tego wyśmienicie smakują i mają szerokie zastosowanie w kuchni. Dlaczego jeszcze warto je spożywać?

Pomarańcze – nie tylko witamina C

Pomarańcze są powszechnie uznawane za jedno z najlepszych źródeł witaminy C. Oferują 70–100% dziennej zalecanej zawartości witaminy C w jednym owocu. Ale dostarczają o wiele więcej niż tylko pojedynczą witaminę – mają pozytywny wpływ na nasze samopoczucie. Co można tu wymienić?

Korzyści zdrowotne pomarańczy

Pomarańcze pomagają zapobiegać chorobom. Są bowiem doskonałym źródłem błonnika pokarmowego, kwasu foliowego i przeciwutleniaczy – a wszystko to wpływa na ogólny stan zdrowia i dobre samopoczucie. Świetnie nadają się do pielęgnacji skóry i wzrostu komórek. Pomarańcze wspomagają odnowę zdrowia od wewnątrz. Kwas foliowy zawarty w tych owocach wspomaga budowę komórek i zdrową ciążę. Witamina C wspomaga produkcję kolagenu, który pomaga goić się ranom, wzmacnia skórę i pomaga skórze zachować młodzieńczy blask, chroniąc przed uszkodzeniem komórek.

Dostępność przez cały rok

Pomarańcze w Polsce są dostępne przez cały rok. Dla tych, którzy chcą zwiększyć spożycie witaminy C, świetną praktyką jest codzienne spożywanie owoców. Są doskonałym dodatkiem do słodkich i pikantnych potraw, napojów, koktajli, sosów i nie tylko. Dodatkowo są wszechstronne w domu. Ich skórki można wykorzystać np. do czyszczenia powierzchni.

Jak wybrać dobrą pomarańczę?

Zachowaj zawartość witaminy C pomarańczy: ponieważ witamina C jest rozpuszczalna w wodzie, jedz świeże cytrusy lub unikaj rozgotowania i używaj minimalnych ilości wody. Wybieraj ciężkie owoce: kupując cytrusy, wybieraj owoce, które pachną świeżo i wydają się ciężkie jak na swoją wielkość – im cięższa jest pomarańcza, tym więcej można z niej wycisnąć.

