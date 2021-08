Trenujesz? Dzięki flawanolom z kakao możesz osiągnąć lepsze efekty

Nie bez powodu kakao przez długie lata uznawano za pokarm bogów, a starożytne kultury spożywały napój z ziaren kakaowca wręcz z religijnym namaszczeniem. Kolejne badania naukowe potwierdzają znakomite walory zdrowotne tej rośliny.

Niesamowite właściwości kakao. Jak działa na organizm?

Od dawna wiadomo, że kakao ma znakomity wpływ na serce, zapobiega chorobom układu sercowo-naczyniowego, obniża ciśnienie i zwiększa przepływ krwi do mózgu przyczyniając się do poprawy pamięci i zmniejszenia ryzyka demencji. To jednak nie koniec jego zalet, bo na dodatek świetnie radzi sobie także z obniżaniem „złego” cholesterolu i znakomicie łagodzi stres oraz poprawia nastrój.

Nadal mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że surowe ziarna tej rośliny mają więcej opóźniających starzenie się organizmu przeciwutleniaczy niż zielona herbata, czerwone wino lub jagody. Okazuje się, że flawanole kakaowe mogą mieć niezwykle pozytywny wpływ na osoby w średnim wieku, które trenują.

Dlaczego przed treningiem warto wypić szklankę kakao?

Najnowsze wyniki badań opublikowanych przez brytyjskich naukowców na łamach prestiżowego „European Journal of Applied Physiology” wskazują, że bioaktywne flawonole zawarte w kakao zwiększają przepływ krwi i poprawiają wchłanianie tlenu, dzięki czemu mogą ułatwiać uprawianie sportu – zwłaszcza w przypadku osób w średnim wieku. Udowodniono to podczas badań z udziałem osób mających od 40 do 60 lat, które ćwiczyły na siłowni.

Napój z 1,5 łyżeczki kakao może ułatwić ćwiczenia fizyczne osobom w średnim wieku

W czasie kilkutygodniowych badań, do których zakwalifikowano zdrowe kobiety i mężczyzn w średnim wieku, wykazano, że spożywanie przed treningiem napoju z około 1,5 łyżeczki zmielonego kakao (zawierającego około 36,4 mg flawanoli kakaowych) może pozytywnie wpłynąć na tempo zużycia tlenu, które zmienia się wraz z wiekiem.

Testy wytrzymałościowe potwierdziły, że osoby, które piły kakao, wykonywały trening nieco szybciej i łatwiej było im ćwiczyć.

Mimo że flawanole kakaowe zawierają także inne produkty, to naukowcy odradzają ich stosowanie przed treningiem – głównie ze względu na zawarty w nich tłuszcz i cukier (warto wyjaśnić, że przeciętny baton czekoladowy zawiera około 0,73 mg flawanoli, a gorzka czekolada 1,156 mg na gram).

Zdaniem badaczy picie kakao może pomóc w zwiększeniu aktywności fizycznej osobom, które prowadzą siedzący tryb życia. Dzięki temu można wykonywać ćwiczenia z mniejszym trudem, co może być dodatkową zachętą dla tych, którzy szybko się poddają i pozostają bierni, co nie wpływa korzystnie na zdrowie.

