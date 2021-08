Niedobór witaminy B12 może powodować... problem z rozróżnianiem kolorów. 7 mało znanych objawów

Jednym z najważniejszych funkcji witaminy B12, czyli kobalaminy, jest udział w syntezie kwasów nukleinowych w komórkach (zwłaszcza w szpiku kostnym, który jest istną fabryką krwinek) oraz w prawidłowym rozwoju erytrocytów i tworzeniu neuroprzekaźników odpowiedzialnych m.in. za to, jak szybko kojarzymy fakty i zapamiętujemy informacje, a także za działanie hormonów mających wpływ na nasze samopoczucie lub apetyt.

Ze względu na to, że najlepiej przyswajalne źródła B12 występują głównie w produktach pochodzenia zwierzęcego, osoby niejedzące mięsa są narażone na jej niedobór. Wielu ludzi często jednak zupełnie nie zdaje sobie sprawy z tego, że mogą mieć problem z utrzymaniem prawidłowego poziomu tej witaminy.

Jak zapewnia na łamach brytyjskiego dziennika „Express” dr Colin Tidy z Oxfordshire, który ma ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe w pracy z pacjentami National Eye Institute, niedobór wit. B12 może powodować specyficzną ślepotę na kolor żółty i niebieski, która doprowadza do trudności w rozróżnianiu koloru niebieskiego od zielonego lub żółtego od czerwonego, czyli tzw. tritanomalię.

To rzadkie zaburzenie rozpoznawania barw wiąże się z obniżoną percepcją barwy niebieskiej. Nieprawidłowy poziom witaminy B12 może także wywoływać inne, mało znane objawy, które rzadko kojarzymy z tą przyczyną. O jakie symptomy chodzi?

7 oznak niedoboru witaminy B12

Bardzo blada lub zażółcona skóra



Weganie i wegetarianie, którym bardzo często brakuje wit. B12, zwykle mają nieco bledszy odcień skóry (czasem wręcz lekko żółtawy – dotyczy to także białek oczu). Ponieważ wit. B12 wywołuje zmniejszoną produkcję czerwonych krwinek, nierzadko doprowadza to do niedokrwistości (anemii), która objawia się nadmierną bladością.



Zaburzenia widzenia i problemy z rozróżnianiem kolorów

Na początku lekki niedobór wit. B12 sprawia, że pogarsza się ostrość widzenia. Lekarze coraz częściej obserwują, że brak tej witaminy może wywoływać specyficzną ślepotę na określone kolory – głównie żółty i niebieski, a także utrudnioną zdolność do odróżniania barwy niebieskiej od zielonej oraz żółtej od czerwonej (czyli tritanomalię).



Zdarza się, że silny i długotrwały niedobór B12 bez odpowiedniego leczenia może doprowadzić nawet do uszkodzenia nerwu wzrokowego i tzw. neuropatii wzrokowej, która zwykle dotyka jednego oka, przez co wielu pacjentów nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że ma problem z widzeniem (bo stale nadużywa tylko jednej prawidłowo funkcjonującej gałki).





Ciągłe zmęczenie



Ze względu na to, że niedobór wit. B12 może powodować problemy z wytwarzaniem czerwonych krwinek, które transportują tlen po całym ciele, zaczynamy bardzo szybko się męczyć. Nawet niewielki wysiłek sprawia wtedy, że nie mamy ochoty na dalsze działanie i brakuje nam energii do tego, by normalnie funkcjonować.



Zaczerwienienie języka i stan zapalny jamy ustnej



Niedobór wit. B12 może doprowadzić do tego, że nasz język stanie się opuchnięty, zaczerwieniony i dosyć bolesny ze względu na większą podatność na stan zapalny. Dotyczy to także całej jamy ustnej, w której z powodu nieprawidłowego poziomu wit. B12 częściej mogą pojawiać się afty lub różne nieprzyjemne wykwity i owrzodzenia, także na ustach, dziąsłach lub wewnętrznej stronie policzków.



Uczucie mrowienia



Niedobór wit. B12 może prowadzić do uszkodzenia nerwów, przez co zaczynamy odczuwać charakterystyczne mrowienie na ciele. Powodem tego jest zaburzenie prawidłowego funkcjonowania szlaku metabolicznego wytwarzającego otaczającą nerwy mielinę. Nie dość, że szybciej i łatwiej się męczymy, to zaczynamy też odczuwać, że nasze kończyny dolne lub górne zaczynają drętwieć lub nieprzyjemnie drgać, czego nie jesteśmy w stanie sami opanować.



Podatność na upadki i omdlenia



Nieprawidłowy poziom witaminy B12 sprawia, że łatwiej tracimy równowagę, przez co jesteśmy bardziej podatni na różne wypadki i omdlenia. Często zauważalna jest także zmiana w sposobie poruszania się spowodowana uszkodzeniem układu nerwowego, który nie działa prawidłowo bez odpowiedniej dawki wit. B12. Podobne objawy zauważalne są także u osób starszych, u których z wiekiem także spada poziom tej witaminy.



Zaburzenia psychiczne



Depresja, paranoja, napady lęku, a także problemy z zaburzeniami pamięci i funkcji poznawczych, demencją czy obniżonym nastrojem, które mogą zdarzyć się w przypadku niedoboru wit. B12, związane są ze szkodliwym wpływem nieprawidłowego poziomu tej witaminy na układ nerwowy, co często wpływa również na naszą psychikę.Czytaj też:

