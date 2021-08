Śliwki – owocowi pogromcy cholesterolu, z których można zrobić... zdrową Nutellę!

Legendy głoszą, że już w starożytnym Egipcie tak bardzo ceniono śliwki, że wkładano je zmarłym do grobowców. Archeolodzy zapewniają, że ceniono je na równi z oliwkami, winogronami i figami. Ludzkości znane są od zarania dziejów. Dziś wyróżnia się ponad 2 tys. rodzajów śliwek, które uprawia się na wszystkich kontynentach (poza biegunami – z oczywistych powodów). Dlaczego owoce te od lat cieszą się niesłabnącą popularnością?

Jakie właściwości mają śliwki? 7 mało znanych walorów zdrowotnych tych owoców

Prunus domestica w Polsce zwana „węgierką” (ze względu na to, że dotarła do naszego kraju z Węgier) w Europie znana jest od około XVII wieku. Jak wpływa na zdrowie jedzenie owoców śliwy?

Śliwki obniżają poziom cholesterolu



Taki efekt jest możliwy dzięki przeczyszczającym właściwościom tych owoców. Ze względu na dużą ilość znajdujących się w nich pektyn (zaliczanych do rozpuszczalnego w wodzie błonnika pokarmowego) działają na nasz przewód pokarmowy jak... miotła – ułatwiając pozbycie się nam gromadzącego się w komórkach tłuszczu oraz nadmiaru „złego” cholesterolu.

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że śliwki suszone mają 5 razy więcej błonnika niż surowe, dlatego w nadmiarze mogą przyspieszać wypróżnianie się.



Surowe śliwki mogą jeść nawet osoby cierpiące na cukrzycę



Świeże śliwki węgierki mają niski indeks glikemiczny. 5-6 sztuk tych owoców może podnieść glikemię o około 40 mg/dL. Nieco inaczej jest ze śliwkami suszonymi, które podobny efekt mogą wywołać już po zjedzeniu 1-2 sztuk. Śliwki są jednak dozwolone w diecie diabetyków – należy tylko kontrolować ilość spożywanych owoców.



Śliwki zapobiegają otyłości i ułatwiają odchudzanie



Działają dobrze na trawienie, w 100 g mają zaledwie 46 kcal, a na dodatek mają niski indeks glikemiczny (22), dzięki czemu sprawiają, że po ich zjedzeniu długo czujemy się syci.



Śliwki są dobre na trawienie i chronią przed zaparciami

Śliwki przyspieszają przemianę materii, zmniejszają ryzyko raka jelita grubego i mają korzystny wpływ na cały układ pokarmowy. Dzięki właściwościom przeczyszczającym mogą pomóc osobom, które mają problem z zaparciami.



Lepiej jednak nie popijać ich wodą, bo zawarte w nich pektyny mogą spowodować, że organizm szybko będzie się starać pozbyć ich z organizmu, co może wywołać ból brzucha i spowodować... rozwolnienie.





Śliwki zmniejszają ryzyko osteoporozy



Śliwki wzmacniają kości i mają korzystny wpływ zwłaszcza na kobiety w okresie pomenopauzalnym. Naukowcom z Florydy udało się potwierdzić, że poprawiają gęstość kości i zmniejszają ryzyko osteoporozy lepiej niż... jabłka – dotyczy to jednak głównie suszonych śliwek.



Śliwki mają dobry wpływ na skórę i spowalnia proces starzenia



Śliwki regulują pracę gruczołów łojowych, co ma korzystny wpływ na wygląd naszej skóry i włosów (zapobiegają ich przedwczesnemu siwieniu i wypadaniu). Poleca się je zwłaszcza osobom z cerą naczynkową.

Dzięki temu, że są pełne antyoksydantów mogą sprawiać, że dłużej zachowujemy młodość, a nasze ciało wolniej się starzeje.



Śliwki są witaminową bombą – dobrze działają na oczy i serce



Są bogate w potas, który obniża ciśnienie i zapobiega miażdżycy oraz chorobom układu sercowo-naczyniowego. Dzięki silnym przeciwutleniaczom mogą mieć właściwości przeciwnowotworowe. Z kolei zawartość takich witamin jak wit. A, C, K, E oraz wit. z grupy B sprawia, że dobrze działają też m.in. na nasz wzrok.



Nutella ze śliwek – prosty przepis na zdrowy smakołyk

Składniki na 1 litr dżemu:

3 kg śliwek węgierek (wydrylowanych z pestek i przekrojonych na połówki)

pół kg cukru (można zastąpić erytrytolem lub stewią albo garścią daktyli wymoczonych w ciepłej wodzie)

100 g kakao

Pozbawione pestek i przekrojone na pół śliwki węgierki wkładamy do garnka, zasypujemy cukrem i gotujemy przez około 3 godziny od czasu do czasu mieszając (by nie przywarły do dna). Potem dodajemy kakao i znów dokładnie mieszamy (najlepiej za pomocą drewnianej łyżki).

Przed przelaniem powstałej w ten sposób masy do słoików należy wyparzyć je przez około 10 minut w piekarniku rozgrzanym do 100 stopni Celsjusza. Potem można przełożyć śliwkową Nutellę (jeszcze ciepłą do szklanych naczyń z nakrętkami) i pasteryzować przez następne 20 minut w piekarniku.

Gotowe słoiczki odwracamy do góry dniem na osobnej ściereczce i pozostawiamy do ostygnięcia. Smacznego!

Przepisów na Nutellę ze śliwek jest wiele. Jeśli chcecie, by miała nieco słodszy, kremowy smak, wystarczy dodać do niej trochę roztopionej czekolady i mielone orzechy.

