5 zalet jedzenia grzybów, o których nie miałeś pojęcia. Jak wpływają na organizm?

Utarło się przekonanie, że grzyby mają raczej niską wartość odżywczą, a jada się je głównie ze względu na ich wyjątkowy smak i aromat. To tylko pozory, bo często mogą być całkiem wartościowym posiłkiem i dostarczać nam sporo cennych mikroelementów. Jak właściwie działają na ludzki organizm?

Wokół tego tematu narosło wiele kontrowersji, które mają związek głównie ze śmiertelnie niebezpiecznymi zatruciami pokarmowymi. Niestety podczas grzybobrania bardzo łatwo popełnić pomyłkę, której konsekwencje mogą być drastyczne i skończyć się zgonem. Jadalne gatunki mogą jednak dostarczyć nam wiele korzyści prozdrowotnych, dlatego nie warto zupełnie rezygnować z ich spożywania.

Jaki wpływ na zdrowie ma jedzenie grzybów? 5 cennych właściwości

Grzyby to naturalny antydepresant



Ich właściwości lecznicze jako pierwszy opisał sam Hipokrates – około 400 lat przed naszą erą. Dziś wiemy zdecydowanie więcej o ich zaletach. Najnowsze wyniki badań wskazują, że jedną z nich jest przeciwdziałanie depresji dzięki działającej korzystnie na nasze nerwy mieszance bioaktywnych składników w tym wit. B12, przeciwutleniaczy i związków działających przeciwzapalnie.

Wbrew pozorom kojąco na osoby walczące z depresją może działać także psylocybina zawarta w grzybach halucynogennych. Naukowcy z Johns Hopkins University School of Medicine twierdzą, że jest skuteczniejsza niż... antydepresanty.



Grzyby są jak superfood



Są dobrym, naturalnym źródłem witaminy D w pożywieniu i mogą zapobiegać jej niedoborom. Wyniki badań australijskich naukowców wskazują, że grzyby mogą pokryć od 50 do nawet 100 proc. dziennego zapotrzebowania organizmu na ten składnik.

Na dodatek są bogate w selen, mogą mieć sporo białka, witamin z grupy B, a także witaminę C i E. Można w nich też znaleźć cynk, magnez, potas, fosfor, wapń i żelazo.

Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że nawet niepozorne kurki mają więcej beta-karotenu niż... marchewka!



Grzyby mają dobry wpływ na jelita i na... pamięć



Grzyby mogą działać jak naturalne probiotyki – wskazują wyniki kolejnych badań. Nie tylko wspomagają trawienie i poprawiają ogólny stan funkcjonowania jelit, ale mogą także mieć pozytywny wpływ na nasz mózg.

Naukowcom z Singapuru na łamach „Journal of Alzheimer's Disease” udało się udowodnić, że jedzenie grzybów (tj. pieczarki, boczniaki czy shitake) może sprzyjać poprawie funkcji poznawczych oraz ograniczać ryzyko demencji i choroby Alzheimera u osób, które mają więcej niż 60 lat.



Jedzenie grzybów wspomaga odporność organizmu



Jeśli chodzi o wspieranie układu immunologicznego, to jedzenie grzybów może powodować pozytywne rezultaty na co najmniej kilku poziomach. Zawarte w nich składniki mogą działać przeciwbakteryjnie i przeciwwirusowo, dzięki czemu możemy lepiej chronić się przed atakiem różnych drobnoustrojów chorobotwórczych – zwłaszcza w czasie pandemii.



Grzyby pomagają zwalczać stany zapalne



Dzięki sporej zawartości selenu, który jest silnym przeciwutleniaczem, grzyby mogą chronić nas przed rozwojem stanami zapalnymi prowadzącymi do poważnych chorób. Wiele biologicznie aktywnych związków obecnych w grzybach może mieć też działanie immunostymulujące, a nawet przeciwnowotworowe.

Kalendarz grzybiarza. Kiedy rosną najpopularniejsze gatunki?

W jakich miesiącach można się spodziewać różnych gatunków grzybów najczęściej porastających polskie lasy? Z tym terminarzem opracowanym przez Główny Inspektorat Sanitarny powinien zapoznać się każdy, kto wybiera się na grzyby.

