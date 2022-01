Imbir źródłem zdrowia? Nie w tych 4 przypadkach

Imbir ma wiele właściwości prozdrowotnych, dzięki którym warto dodać go do swojej diety. Wykazuje on silne właściwości przeciwzapalne, chroniąc w ten sposób organizm przed rozwojem różnych schorzeń i poważnych chorób. Dodatkowo ma działanie przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze, wspierając funkcjonowanie układu odpornościowego. Jest znany także ze zdolności do pomocy przy drobnych problemach żołądkowo-jelitowych.

Przeciwwskazania do stosowania imbiru?

Istnieją jednak przeciwwskazania do stosowania imbiru. Oto kilka przypadków, w których staje się mniej niż optymalnym uzupełnieniem diety i może zaostrzyć istniejący problem.

1. Choroby krwi

Imbir jest antykoagulantem, czyli substancją, która spowalnia proces krzepnięcia krwi. W niektórych chorobach, jak hemofilia (gdy krzepnięcie nie przebiega prawidłowo), sięgnięcie po imbir może zaostrzyć ten stan. Jeśli ktoś ma jednak na niego bardzo dużą ochotę, mimo tej choroby, warto, by skonsultował ten pomysł ze swoim lekarzem. Z drugiej strony, ze względu na swoje właściwości przeciwzapalne, imbir świetnie sprawdzi się jako pomoc u osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów i z podwyższonym cholesterolem.

2. Niektóre leki na receptę

Ponieważ imbir wykazuje właściwości prozdrowotne, niektóre z leków nie łączą się z nim dobrze. Aby więc zapobiec ryzyku, skutkom ubocznym, należy dokładnie przeczytać ulotkę dołączoną do farmaceutyku. Imbir jest naturalną substancją rozrzedzającą krew, obniża ciśnienie i reguluje poziom cukru we krwi, więc z połączenia go z lekami, które działają tak samo, nie wyniknie nic dobrego. Imbiru nie należy więc stosować z beta-blokerami, antykoagulantami, kwasem acetylosalicylowym i insuliną. Wszystkich substancji, które źle reagują z imbirem, jest kilkadziesiąt – ich listę w języku angielskim znajdziesz na tej stronie.

3. Ciąża

W I trymestrze imbir łagodzi wymioty i nudności. Często jest polecany do picia w pierwszym trymestrze ciąży. Jednak później, jeśli w ogóle, należy go przyjmować bardzo rzadko i w bardzo małych dawkach. Może on bowiem wywoływać skurcze macicy, co z kolei zwiększa ryzyko przedwczesnego porodu i poronienia. Z drugiej strony, imbir może się przydać, gdy kobieta jest już po terminie, zmęczona oczekiwaniem na rozwiązanie.

4. Niedowaga

Imbir stymuluje trawienie, dlatego jest bardzo przydatny w przypadku problemów żołądkowo-jelitowych. Jeśli więc masz znaczną niedowagę i zależy ci na spowolnieniu trawienia oraz wchłonięciu z pożywienia jak największej ilości składników odżywczych, nie sięgaj po imbir.

Czy imbir można przedawkować?

Imbir jako substancję czynną można przedawkować. Wskazana dawka dzienna to 4-5 g, czyli około 1-1,5 łyżeczki (nie łyżki stołowej). Jeśli robimy np. herbatę imbirową, lepiej nie przyjmować go dodatkowo w pastylkach. Spożycie imbiru w zbyt dużej ilości może objawiać się zawrotami głowy i nudnościami. W rzadszych przypadkach również obejmuje kołatanie serca.

