Poronienie. 5 objawów, które mogą na to wskazywać

Poronienie jest traumatycznym przeżyciem. Choć, w większości przypadków, nie uniemożliwia ono doczekania się upragnionego dziecka, to i tak ma ogromny wpływ na psychikę kobiety. Poronieniu nie zawsze udaje się zapobiec, nawet w sytuacji restrykcyjnego przestrzegania zaleceń lekarza. Każda kobieta ciężarna powinna być wyczulona na pojawienie się 5 typowych objawów poronienia. Wczesne udanie się do szpitala może pozwolić na donoszenie ciąży w przypadku poronienia zagrażającego.

Jakie są przyczyny poronienia?

Lista czynników, które prowadzą do poronień jest niezwykle długa. Znajdują się na niej zarówno czynniki związane z ogólnym stanem zdrowia kobiety, jak i mężczyzny, środowiskiem życia i wiekiem oraz czynniki zewnętrzne np. przyjmowane leki. Coraz częstszą przyczyną poronień są różne schorzenia autoimmunologiczne oraz choroby przewlekłe, o których możemy nie mieć pojęcia. Tutaj szczególnie często wyróżnia się zaburzenia hormonalne, które nie tylko utrudniają zajście w ciążę, ale także powodują utratę dziecka.

Jakie są obawy poronienia?

Objawy poronienia nie zawsze są „książkowe”. Choć wyróżniamy kilka typowych objawów poronienia, to mogą one zostać poprzedzone wystąpieniem specyficznego samopoczucia u kobiety. Mowa jest tutaj o intuicji, która mówi przyszłej mamie, że z jej dzieckiem dzieje się coś złego. Niestety, takie objawy bywają mylnie brane za pogorszenie samopoczucia, które powoduje typowa dla ciąży burza hormonalna.

O poronieniu może świadczyć wiele różnych objawów, które zależą m.in. od wieku ciąży. W przypadku poronienia samoistnego, które następuje niedługo po zapłodnieniu, objawy przypominają objawy miesiączki. Dość charakterystyczne jest to, że „krwawienie menstruacyjne” pojawia się z opóźnieniem, jest bardziej obfite i bolesne. Na tym etapie kobieta nie ma często pojęcia, że jest w ciąży, więc nie wiąże pojawiających się objawów z poronieniem.

Ważne: w niektórych przypadkach mamy do czynienia z tzw. poronieniem zagrażającym, które nie musi prowadzić do utraty dziecka. Dochodzi do niego w początkowych tygodniach rozpoznanej ciąży poprzez oddzielanie się jaja płodowego od macicy. Dzięki odpowiedniemu postępowaniu oraz farmakologicznemu podtrzymywaniu ciąży, kobieta ma szansę urodzić zdrowe dziecko. Objawy poronienia zagrażającego mogą nie być bardzo nasilone. Najczęściej pojawiają się niewielkie plamienie i ból brzucha. Za typowe objawy poronienia uważa się:

plamienie z dróg rodnych,

krwawienie z dróg rodnych o różnym nasileniu,

skurcze brzucha,

ból brzucha, który przypomina bóle menstruacyjne,

ból odcinka lędźwiowego kręgosłupa.

Poronieniu często towarzyszy uczucie niepokoju i osłabienie, które mogą poprzedzić wystąpienie powyższych objawów.

Podobnie objawia się poronienie w toku, które prowadzi do utraty dziecka. W tym przypadku dolegliwości są znacznie bardziej nasilone, mogą pojawiać się silne skurcze brzucha i obfite krwawienie. Jeżeli do poronienia dochodzi po wytworzeniu łożyska, czyli po zakończeniu 4 miesiąca ciąży, mamy do czynienia z poronieniem późnym. W tym przypadku objawy przypominają poród i przebiegają dwuetapowo. Co to oznacza? W zależności od wieku ciąży poronienie późne objawia się:

krwawieniem z dróg rodnych,

skurczami porodowymi,

silnym bólem brzucha i pleców,

odejściem wód płodowych.

Czasami poronieniu towarzyszą podwyższona temperatura ciała, mdłości, wymioty, dreszcze, osłabienie, zawroty głowy. W przypadku poronienia późnego, do którego może dojść nie tylko w warunkach szpitalnych, ale także w domu, konieczne jest poddanie kobiety zabiegowi łyżeczkowania macicy, który ma na celu jej oczyszczenie z pozostałości łożyska.

