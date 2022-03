Woda z sałaty na dobry sen. Ten napój pomoże ci usnąć

Sałata była stosowana w medycynie ludowej jako środek uspokajający i przeciwbólowy. Wiadomo, że lactucarium, związek występujący w mlecznym soku wydzielanym przez dziką sałatę, był używany do przygotowania ziołowego środka znieczulającego.

Jakie wartości odżywcze posiada sałata?

Sałata to warzywo, które zawiera silne przeciwutleniacze: luteinę i zeaksantynę. Poza tym w jej składzie znajdują się:

kwas foliowy

witaminy z grupy B

witamina E

witamina C

potas

magnez

mangan

Jak przyrządzić napar z sałaty?

Wystarczy zalać liście sałaty szklanką gorącej wody i poczekać co najmniej 5 minut. Dla wzbogacenia smaku można włożyć do szklanki torebkę mięty pieprzowej. Należy poczekać, aż napar ostygnie, przecedzić go i wypić przed snem.

Kto odkrył, że napar z sałaty pomaga na sen?

Na pomysł wpadli Koreańczycy. Przeprowadzili badanie na myszach, które wskazało, że ekstrakt z sałaty pomógł spać zwierzętom o 20 minut dłużej niż zwykle.

Dlaczego potrzebujemy snu? Co zrobić, żeby dobrze się wyspać?

Sen jest niezwykle ważny dla organizmu. Nocny wypoczynek wpływa na pracę układu immunologicznego — zregenerowane komórki lepiej bronią się przed infekcjami, a my mamy lepszą odporność. Oprócz tego w czasie snu regulują się procesy metaboliczne, poprawia się produkcja hormonów. Serce zwalnia, mózg kataloguje i porządkuje informacje, mięśnie ulegają regeneracji, nerki produkują mniej moczu, a cały organizm odpoczywa.

Ile snu na dobę potrzebujemy?

Do pełnego wypoczynku wystarcza nam 6-7 godzin snu, niektórzy potrzebują aż 10 godzin snu, żeby dobrze się wyspać. Stwierdzono, że lepiej funkcjonujemy, gdy zasypiamy przed 22. Zwiększamy wtedy szanse na to, że rano obudzimy się wypoczęci.

Co może powodować zaburzenia snu?

Zaburzenia usypiania mogą oznaczać, że w organizmie kumuluje się stres i w takiej sytuacji trzeba po prostu rozładować napięcia. Krótki sen i zaburzenia snu negatywnie wpływają na pracę organizmu i mogą powodować wiele problemów z funkcjonowaniem układu nerwowego czy odpornościowego. Także nieuregulowany tryb życia jest częstą przyczyną problemów z zasypianiem. Zaburzenia snu mogą również powodować niedobory witamin i substancji odżywczych w organizmie lub istnienie różnego rodzaju schorzeniami. Problemy ze snem mogą wywoływać:

choroby układu oddechowego

choroby reumatyczne

choroby tarczycy

bezdech nocny

zgaga

stres



Czytaj też:

Tych 5 błędów może pogorszyć jakość twojego snu. Nigdy ich nie popełniaj