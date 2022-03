Tych 5 błędów może pogorszyć jakość twojego snu. Nigdy ich nie popełniaj

Zapewnienia odpowiedniej ilości snu jest kluczowe dla ogólnego stanu zdrowia. Badania pokazują, że brak snu może mieć negatywne skutki poznawcze i upośledzać funkcje motoryczne. Warunki nocnego odpoczynku mogą wpływać na to, czy będzie on jakościowy, czy też odniesiemy z niego mniej korzyści.

Jakich błędów nie popełniać przed snem?

Zbytnie nagrzewanie sypialni

National Sleep Foundation zaleca spanie w temperaturze 15,6-19,4ºC dla optymalnego komfortu snu. Chłodniejsza temperatura może nawet pomóc w zapobieganiu chorobom metabolicznym, takim jak cukrzyca. Chociaż spanie w zbyt niskiej temperaturze nie jest komfortowe, warto utrzymywać lekki chłód w sypialni. W zamian poleca się zastosować ciepłą pościel i piżamę z dobrej jakości oddychającej tkaniny (np. bawełna, len).

Zbyt rzadkie pranie poduszki

Poszewka poduszki zbiera wszelkie roztocza, a także pot i łój z naszej skory głowy. Zaleca się, by prać ją co ok. 2 tygodnie w wysokiej temperaturze (ok. 90ºC). Jednak nie tylko poszewka wymaga prania – co jakiś czas należy odświeżać również jej wnętrze. Sposób czyszczenia pościeli zależy od tego, czym jest wypełniona. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak robić to prawidłowo, przeczytaj ten poradnik.

Brak relaksu przed snem

Jeśli gorączkowo pracujesz przy laptopie do późnych godzin nocnych, nie spodziewaj się jakościowego snu. Światło niebieskie z ekranu zaburza produkcję melatoniny – hormonu snu. Dlatego zarezerwuj sobie czas na wyciszenie: lekkie rozciągnięcie, czytanie lub słuchanie uspokajającej muzyki. Dzięki temu twoje ciało i umysł zostaną we właściwy sposób przygotowane do snu.

Zbyt obfita kolacja

Kiedy jesz obfity posiłek tuż przed snem, poziom cukru we krwi rośnie, a następnie gwałtownie spada podczas snu, co może doprowadzić do pobudki w środku nocy. Twoje jelita muszą pracować, trawiąc pokarm, zamiast mieć chwilę wytchnienia przed kolejnym dniem. Z samego rana zaś budzisz się... głodny. Dlatego przed snem warto wybrać lekkostrawną kolację, która jedynie stłumi uczucie głodu. Unikaj szczególnie słodyczy, alkoholu i napojów z kofeiną.

