Mięta pieprzowa – jak wykorzystać jej właściwości prozdrowotne?

Mięta pieprzowa – podstawowe informacje

Mięta pieprzowa to roślina wieloletnia, która pochodzi z Europy i tutaj też jest chętnie uprawiana m.in. w celu pozyskania olejku eterycznego. Zaliczana do najstarszych roślin leczniczych, często stosowana jest w terapiach alternatywnych, w tym np. w zespole jelita drażliwego. Mięta jest łatwa w uprawie, dlatego z powodzeniem można hodować ją w doniczce, w kuchni lub na balkonie bądź w gruncie, w przydomowym ogródku. Warto się tego podjąć, gdyż liście i ziele są świetnym dodatkiem do wielu potraw, w tym dań mięsnych, pierogów oraz do doprawiania kasz (np. jaglanej i gryczanej). Świetnie sprawdzi się także do sosów, deserów i napojów. Dodatkowo ze względu na występujący w niej olejek mentolowy chętnie stosowana jest w kosmetyce (np. do past do zębów lub szamponów przeciwłupieżowych) oraz w przemyśle spożywczym (np. do gum do żucia).

Właściwości mięty pieprzowej

Mięta pieprzowa to ziele, które wytwarza silny zapach nawet po jej delikatnym muśnięciu. W jej liściach znajduje się olejek eteryczny, który zwykle występuje w ilości do 2 proc. i zawiera 45 związków chemicznych (ekstrakt alkoholowy tylko 15), w tym m.in. terpeny, z których 50 proc. stanowi mentol, a 20 proc. menton. W badaniach wykazano, że olejek z mięty pieprzowej skutecznie hamuje wzrost drobnoustrojów takich jak gronkowiec złocisty, pałeczki okrężnicy oraz pałeczki ropy błękitnej. Skuteczność działania przeciwbakteryjnego zależna jest między innymi od zawartości mentolu i mentonu, jednak dowiedziono, że olejek znacznie hamuje działanie patogenów, jeśli jego stężenie wynosi od 5 do 30 proc. Ponadto na olejek miętowy wrażliwe są też grzyby Candida, dermatofity oraz grzyby pleśniowe, jednak nie można uznać, że jest to działanie przeciwgrzybicze, jak w przypadku bakterii. Ponadto mięta pieprzowa zawiera także flawonoidy, garbniki, witaminy A i C, a także pierwiastki takie jak żelazo i magnez.

Kiedy warto stosować miętę pieprzową?

Mięta pieprzowa już w starożytności była znana z prozdrowotnego działania. Także obecnie, od wielu lat stosowana jest między innymi jako idealny napar na trawienie. Zwolennicy medycyny naturalnej uważają, że wypicie filiżanki zaparzonej mięty pomoże złagodzić ból brzucha oraz wzdęcia, które pojawiają się np. po przejedzeniu. U osób, u których występuje niestrawność, często stosuje się także miętową nalewkę, która może pomóc się jej pozbyć. W 2013 prof. Kandefer-Szerszeń wraz z zespołem udowodnili, że zawarty w mięcie pieprzowej mentol i menton rozkurczają mięśnie gładkie przewodu pokarmowego, co pomaga osobom, którym doskwiera np. ból brzucha. Z kolei przykładanie do skroni utartych liści mięty jest skutecznym sposobem na bóle głowy, w tym także te migrenowe. Mięta pieprzowa polecana jest też osobom, mającym problem z nieświeżym oddechem – codzienne wypijanie naparu, powinno mu zaradzić. Z kolei zawarty w składzie kosmetyków oraz maści mentol, łagodzi ból oraz swędzenie skóry. Napar z mięty może służyć także do przemywania twarzy, co według niektórych skutecznie poprawia kondycję cery. Mięta pieprzowa, którą łatwo hodować na balkonie czy w przydomowym ogródku, to także świetny sposób na odświeżającą kąpiel – wystarczy garść liści dodana do wody, a z pewnością kąpiel złagodzi objawy zmęczenia.

WAŻNE! Mięta pieprzowa zawiera przeciwutleniacze, które usuwają z organizmu wolne rodniki, tym samym pomaga zmniejszyć ryzyko zachorowania na wiele chorób, w tym także choroby cywilizacyjne: otyłość, miażdżycę, cukrzycę oraz nowotwory.

O czym pamiętać, stosując miętę pieprzową?

Mięta pieprzowa spożywana w umiarze i według zaleceń (np. spisanych na opakowaniu naparu), nie powoduje skutków ubocznych. Należy jednak pamiętać, że mentol, który jest obecny między innymi w jej liściach, może negatywnie wpływać na dzieci, dlatego nie powinno się go u nich stosować. Dodatkowo trzeba mieć na uwadze, że olejek eteryczny, który zawiera mięta, spożywany w nadmiarze może wywoływać dolegliwości takie jak ból brzucha, nudności i wymioty oraz pokrzywkę.

