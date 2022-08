Męczy cię refluks? Te produkty mogą pogorszyć przykre objawy

Refluks to choroba, która potrafi uprzykrzyć życie. Mówiąc najprościej polega na tym, że dolny zwieracz przełyku nie funkcjonuje prawidłowo i treści z żołądka przedostają się do przełyku powodując nieprzyjemne dolegliwości i charakterystyczne pieczenie. Jeśli cierpisz na refluks, koniecznie zasięgnij porady lekarza. Warto też przyjrzeć się diecie i wyeliminować lub ograniczyć produkty, które mogą nasilać zgagę.

Te produkty mogą nasilać refluks

Jeśli zmagasz się z refluksem i zgagą unikaj konkretnych produktów, które mogą nasilać dolegliwości. Są to:

napoje alkoholowe,

pokarmy o wysokiej kwasowości, takie jak pomarańcze, grejpfruty, cytryny i pomidory,

napoje gazowane,

czekolada,

kawa i inne źródła kofeiny,

tłuste potrawy,

mięta,

ostre przyprawy.

Jaka dieta jest dobra dla chorych na refluks?

Jak podkreśla cytowana przez U.S. News Erin Palinski-Wade, dietetyczka z New Jersey, nie ma czegoś takiego jak specjalna dieta refluksowa, jednak są pokarmy, które uważa się za bezpieczne dla osób, które doświadczają takich dolegliwości. To chude źródła białka (pieczone lub gotowane, smażone da odwrotny efekt), imbir, owsianka, produkty z ziarnami. Specjalistka radzi też, aby nie objadać się przed snem.

Jak zaznaczają eksperci, ważne jest nie tylko to, co jemy, ale też jak jemy. – Jedzenie mniejszych i częstszych porcji daje organizmowi czas na łatwiejsze strawienie pokarmu. Kiedy jesz duże porcje, duża objętość pokarmu w żołądku zwiększa ilość kwasu żołądkowego i nacisk na dolny zwieracz przełyku – tłumaczy Kaylee Jacks, dietetyczka sportowa z Dallas.

– Ogólnie rzecz biorąc, spożywanie dobrze zbilansowanej diety bogatej w produkty pełnoziarniste, owoce i chude białka z umiarkowaną ilością zdrowych tłuszczów i niskotłuszczowego nabiału jest dobrym podejściem do zwalczania refluksu żołądkowego – podsumowuje Jacks.

