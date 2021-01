Jak poprawić swoje zdrowie za pomocą imbiru?

Imbir ma wiele właściwości prozdrowotnych, dzięki którym warto dodać go do swojej diety. Wykazuje on silne działanie przeciwzapalne, chroniąc w ten sposób organizm przed rozwojem różnych schorzeń i poważnych chorób. Imbir ma również działanie przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze, dzięki czemu wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. Jest znany także ze zdolności do pomocy przy drobnych problemach żołądkowo-jelitowych.

Jak włączyć imbir do swojej diety?

1. Pij herbatę imbirową

Jednym z najłatwiejszych sposobów na włączenie większej ilości imbiru do diety jest picie herbaty imbirowej. Możesz zrobić herbatę imbirową, używając gotowej torebki lub mocząc świeży korzeń imbiru w gorącej wodzie. Aby samodzielne zrobić herbatę imbirową, wsyp około jednej łyżeczki mielonego imbiru do kubka herbaty. Następnie zalej wszystko wrzątkiem. Pozostaw herbatę na około 10 do 15 minut, a następnie przecedź ją przez sito. Możesz wypić od trzech do czterech filiżanek herbaty imbirowej dziennie.

2. Doprawiaj jedzenie imbirem

Imbir możesz spożywać również jako przyprawę. Jest ona dość intensywna, więc nie przesadzaj z jej ilością. Jak wykorzystać imbir w przepisach? Spróbuj dodać 1 do 2 łyżeczek mielonego imbiru do dań smażonych, zupy lub curry. W wypiekach dodawaj około ½ łyżeczki suszonego imbiru do masy na babeczki lub ciastka. Jeśli lubisz smak surowego imbiru, możesz wsypać około ½ łyżeczki mielonego świeżego imbiru do sałatki lub zupy. Możliwości jest wiele, warto próbować.

3. Zrób kandyzowany imbir

Jeśli lubisz smak imbiru, ale wolisz go w słodkim wydaniu, spróbuj zrobić swój kandyzowany imbir. Proces nie jest trudny, ale jest trochę czasochłonny. Jak to zrobić? Obierz i pokrój ok. 1 szklankę świeżego korzenia imbiru. Pamiętaj, że większe kawałki wysychają dłużej. Następnie połącz 1 ½ szklanki wody i 1 ½ szklanki cukru w małym rondelku i zagotuj mieszaninę. Dodaj imbir do garnka i gotuj na wolnym ogniu przez 20 minut. Następnie łyżką cedzakową wyjmij imbir i pozostaw do wyschnięcia przez noc. Przechowuj w szczelnym pojemniku do trzech miesięcy.

4. Bierz suplementy z imbirem

Imbir jest również dostępny jako suplement w kapsułkach. Można stosować go w przypadku różnych objawów i dolegliwości, np. żołądkowych. Jeśli masz nudności, przyjmowanie 1 g imbiru każdego dnia może pomóc ci poczuć się lepiej. To samo dotyczy nudności ciążowych: imbir może przynieść w nich ulgę. Lekarze czasem polecają imbir na ból stawów spowodowany zapaleniem. Pamiętaj, że przed rozpoczęciem przyjmowania jakichkolwiek suplementów ziołowych należy porozmawiać z lekarzem.

Czytaj też:

Zdrowotny napar z kurkumą na chłodne dni. Przepis Agnieszki Cegielskiej